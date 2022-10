“Da noi ruota libera”, Valeria Marini risponde alle critiche: “Sono andata in crisi”

Fonte: IPA Valeria Marini

L’esperienza di Valeria Marini a Tale e Quale Show non è delle più semplici. Ha dovuto affrontare alcuni problemi, come il ritrovarsi quasi del tutto afona, ma soprattutto le roventi critiche di Cristiano Malgioglio. Il cantautore è uno dei quattro giudici del programma condotto da Carlo Conti. Non si è mai risparmiato nei confronti della showgirl, con parole spesso taglienti, che pare abbiano lasciato il segno.

Valeria Marini e le critiche di Cristiano Malgioglio

Non è facile mandare giù i commenti che puntualmente giungono da parte di Cristiano Malgioglio dopo ogni sua esibizione. Per il giudice nessuna imitazione è neanche decente e trova sempre modi nuovi per esprimere il proprio dissenso.

Dopo aver portato in scena Shakira, Valeria Marini si è vista accolta da alcuni cartelli polemici, sui quali si poteva leggere come tacere fosse la soluzione migliore dopo una prova di questo tipo. Tutto preparato in anticipo, dando per scontato un fallimento. Vi è stata una reazione da parte della showgirl che il pubblico non ha potuto vedere.

Intervistata da Francesca Fialdini nel programma Da noi ruota libera, si è lasciata andare a qualche rivelazione: “Nell’ultima puntata ci sono rimasta male. Aveva preparato tutto con i cartelli dopo Shakira. Mi aveva avvertita che mi avrebbe distrutta. Ho avuto poi uno sfogo, anche perché c’è stato un grande lavoro da parte mia, degli addetti al trucco e della vocal coach. Nessuno pretende d’essere come Shakira. Mi ha provocato una crisi, continuata anche dopo la puntata”.

Malgioglio ha poi svelato come la Marini non accetti le protesi, che l’aiuterebbero a somigliare maggiormente ai personaggi che le vengono proposti. Lei ha però negato tutto ciò: “Io non mi sottraggo. Scelgono i truccatori. In prova mi hanno messo naso e maschera, per poi decidere che non sarebbe servito. Mi hanno messo solo mento e denti”.

Trova però gioia nell’amore del pubblico, che continua a sostenerla. Ha inoltre ricevuto l’affetto di Loretta Goggi, che le è stata accanto durante il duro sfogo post puntata. Ci tiene però a sottolineare come le attenuanti fornite dopo alcune prove sono totalmente vere.

Valeria Marini si confessa

È un momento faticoso ma ricco di soddisfazioni per la carriera di Valeria Marini. Non intende lamentarsi, considerando come si stia prendendo le proprie rivincite. È inoltre felice che anche la sua amica Pamela Prati stia uscendo da una fase nera: “In quel periodo sono stata l’unica che ha fatto dichiarazioni in suo favore. Avevo capito fosse rimasta incastrata. Questo ambiente è così falso e sono stata la sola a starle vicino. Sono felice sia riuscita a ritrovare un equilibrio, soprattutto per se stessa”.

Guardando al futuro, ha però svelato d’avere due obiettivi chiari in mente. Qualcosa che ancora le manca dopo tante gioie. Vorrebbe vedere sua madre sorridere dopo la rivincita in tribunale, che si augura possa giungere presto. La donna è stata infatti truffata nell’ambito di investimenti finanziari.

L’altra cosa che le manca, svela, è l’avere una famiglia. Ha oggi 55 anni ed è impegnata in una relazione con Eddy Siniscalchi, imprenditore napoletano di 19 anni più giovane di lei. Chi sa non possa essere l’uomo giusto per aprire un capitolo nuovo nella vita della showgirl.