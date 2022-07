Valeria Marini ritrova l’amore, chi è il presunto fidanzato Eddy Siniscalchi

Fonte: Ansa Valeria Marini, il ritorno in TV all’Isola dei Famosi: una vita di successi e amori

La sua vita sentimentale è sempre stata fatta di grandi passioni e brutte delusioni, e forse l’amiamo anche per questo. Valeria Marini però sembra abbia ritrovato la felicità (e l’amore) al fianco dell’amico imprenditore Eddy Siniscalchi. Nonostante le smentite dei diretti interessati negli scorsi mesi, i due sono stati paparazzati in atteggiamenti abbastanza intimi sulla costiera amalfitana.

Valeria Marini ha ritrovato l’amore?

Valeria Marini è stata paparazzata in dolce compagnia, durante una romantica vacanza sulla costiera amalfitana. Al suo fianco l’imprenditore Eddy Siniscalchi, suo amico da tempo, almeno a detta della showgirl. Infatti, questo nome viene accostato da un po’ alla Valeria nazionale, ma lei ha sempre smentito qualsiasi implicazione sentimentale: “Siamo solo molto amici” aveva chiarito qualche mese fa.

Eppure, il gossip è continuato, fino ad esplodere nelle scorse ore, quando i due sono stati avvistati in atteggiamenti molto intimi. Carezze, abbracci, qualche bacio fugace, e il settimanale Diva e Donna non ha dubbi, i due stanno insieme. Una bella amicizia che con il tempo è diventata amore? Chissà, intanto questo sembra essere già il gossip dell’estate italiana.

Dal canto suo, Eddy, ha certamente alimentato le voci. Gli ultimi tre post del suo profilo Instagram lo ritraggono sempre in compagnia di Valeria Marini, intenta, nell’ultimo scatto, a dargli un bacio. I maligni potrebbero pensare a una trovata pubblicitaria, ma la presunta neo coppia trascorrere tanto tempo insieme da ormai diversi mesi.

Chi è Eddy Siniscalchi, il nuovo (presunto) fidanzato della Marini

Eddy Siniscalchi ha 35 anni, ben 20 in meno di Valeria Marini, ed è molto noto nell’ambiente dello spettacolo. Tra le sue amicizie troviamo le sorelle Jessica, Lulù e Clarissa Selassié, le Princess del GF Vip 6, ed è stato spesso paparazzato a feste ed eventi vip.

Negli ultimi mesi la sua amicizia con la showgirl si è fatta sempre più intensa, e i due sono ormai inseparabili. Proprio lui è stato tra gli organizzatori della festa di compleanno di Valeria, e in quella occasione la Marini smentì categoricamente una love story. Non sappiamo molto di Eddy, ma dal suo profilo Instagram scopriamo che è un manager in ambito finanziario e immobiliare.

Tutti gli uomini di Valeria Marini

Valeria Marini non si è fatta mancare niente nella sua vita sentimentale, dalle lunghe relazioni al matrimonio lampo, fino all’esperienza a Temptation Island.

Di certo, la sua storia d’amore più nota e più importante è stata quella con Vittorio Cecchigori, tra alti e bassi, tra gossip e grandi dolori. I due sono rimasti in buoni rapporti, e la Marini è stata al fianco del produttore anche nei momenti più bui.

Non possiamo dimenticare il matrimonio lampo con Giovanni Cottone, annullato dalla Sacra Rota perché l’uomo era già sposato, all’insaputa di Valeria. Naufragata, in malo modo, anche la relazione con Gianluigi Martino, che, a detta della conduttrice, l’avrebbe solo usata e mai amata davvero.

La storia più recente è stata quella con Patrick Baldassarri, esplosa nel programma Temptation Island. Insomma, Valeria Marini è decisamente sfortunata in amore, speriamo che Eddy Siniscalchi sia finalmente quello giusto.