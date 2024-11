Torino Film Festival 2024, tra gli ospiti anche Sharon Stone e Ornella Muti: quando inizia

Fonte: IPA Sharon Stone e Ornella Muti ospiti al Torino Film Festival 2024

Tutto pronto per la 42esima edizione del Torino Film Festival, la rassegna cinematografica della città della Mole che ogni anno apre le porte a una serie di eventi e rappresentazioni in concorso di film nazionali e internazionali.

Per l’edizione 2024, il festival dedica l’evento a Marlon Brando portando in città una serie di stelle del cinema di grande livello in una settimana ricca di appuntamenti ed emozioni.

“Torino Film Festival 2024”: gli ospiti

Grande attesa per la nuova edizione del Torino Film Festival: la rassegna cinematografica del capoluogo piemontese ha in serbo per i cinefili un programma molto denso e ricco di star nazionali e internazionali.

Tra i nomi più attesi Ron Howard e Billy Zane, ma anche la bellissima Sharon Stone, Julia Ormond, Emmanuelle Béart, Rosario Dawson, fino ad Alec Baldwin, Matthew Broderick e Vince Vaughn. Non mancheranno poi i grandi volti italiani come Giancarlo Giannini, Ornella Muti, Michele Placido, Claudia Gerini, Giuseppe Battiston, Maurizio Nichetti e Donatella Finocchiaro.

La 42esima edizione si aprirà con un’inaugurazione al Teatro Regio con la madrina del festival, Cristiana Capotondi, e il direttore Giulio Base. Un momento in cui verranno anche conferiti i riconoscimenti Stelle della Mole a cinque incredibili star: Matthew Broderick, Giancarlo Giannini, Rosario Dawson, Vince Vaughn e Ron Howard.

I film italiani al “Torino Film Festival”

Quest’anno il Torino Film Festival presenterà una varietà di 120 film divisi in sei sezioni: tre in concorso e tre non competitive che vedranno nella giuria, tra gli altri, Margaret Mazzantini, Roberta Torre e Michela Cescon.

Per ciò che riguarda i film nazionali, vedremo Europa centrale di Gianluca Minucci e N-Ego di Eleonora Danco per i film in concorso, mentre per i documentari Controluce di Tony Saccucci, In ultimo di Mario Balsamo e Il mestiere di vivere di Giovanna Gagliardo, che racconta l’ultimo giorno di vita di Pavese in una Torino deserta.

Per i fuori concorso, invece, gli spettatori potranno godere della visione de Il corpo di Vincenzo Alfieri, un thriller con Claudia Gerini e Giuseppe Battiston, Ho visto un re di Giorgia Farina e Un Natale a casa Croce di Pupi Avati.

Un programma denso, nato da una visione meticolosa delle pellicole volte a selezionare i lavori migliori: “Sono molto emozionato e contento di presentare un anno di lavoro,” ha spiegato Giulio Base. “Il criterio della selezione? È stato quello di rispondere a questa semplice domanda: è un film memorabile? Siamo passati da 202 titoli a 120, un visibile assottigliamento di circa un terzo sulle 6000 opere visionate.”

Quando inizia il “Torino Film Festival 2024”

Il Torino Film Festival 2024 animerà la città di Torino dal 22 al 30 novembre. Dieci giorni entusiasmanti che si chiuderanno con la serata di premiazione al Cinema Massimo, in cui verranno consegnati i premi delle tre categorie in concorso.

Ad impreziosire la serata di chiusura, l’anteprima mondiale di Waltzing with Brando, film scritto e diretto da Bill Fishman: un appuntamento che vedrà il regista in sala insieme a Billy Zane, protagonista della pellicola nei panni di Marlon Brando e volto indimenticabile di lavori come Ritorno al futuro e Titanic.