Le anticipazioni della terza puntata di "The Voice Senior" del 7 marzo 2025: i coach pronti a tutto per aggiudicarsi i talenti over 60 della serata

Fonte: IPA Antonella Clerici

Torna The Voice Senior stasera con il terzo appuntamento: il programma di successo condotto da Antonella Clerici è pronto ancora una volta a farci emozionare con le storie dei protagonisti scelti per le Blind Audition. Come sempre, c’è una giuria di coach d’eccezione pronti a “giudicare” e lottare tra loro per aggiudicarsi il talento della serata, composta da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa.

The Voice Senior, anticipazioni della puntata del 7 marzo 2025

Dopo la prima e la seconda puntata, è il momento di andare avanti e stasera venerdì 7 marzo 2025 torna The Voice Senior: il talent show vede al centro le voci over 60, che emozionano non solo con il talento, ma anche con le loro incredibili storie. A condurre c’è la meravigliosa Antonella Clerici, affiancata dai coach Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Berté. Come di consueto, le Blind Audition si svolgono in modo molto preciso: durante le audizioni al buio, i giudici sono di spalle e ascoltano i concorrenti ma non li vedono.

Solo nel momento in cui sono convinti di dare una possibilità al concorrente, scelgono di girarsi schiacciando il pulsante: naturalmente, spesso si voltano più coach quindi le “lotte” simpatiche e ironiche sono assicurate, così da aggiudicarsi il talento nella propria squadra. Anche perché è il concorrente a scegliere il coach con cui partecipare. Ci sono poi le “armi”, ovvero il tasto blocco, che serve a impedire a un coach di scegliere il concorrente e il tasto “seconda chance”, che permette al concorrente di esibirsi nuovamente.

Il successo del programma

The Voice Senior va in onda su Rai1 a partire dalle ore 21,30. Potremo assistere a quello che viene definito come un “viaggio nella tradizione canora italiana e internazionale”, in cui si susseguono le performance sul palco e dove la musica e le emozioni sono al centro di tutto, considerando che viene offerto un racconto intimo del concorrente in gara. Visibile anche su RaiPlay, in streaming e on demand, è tra i programmi più amati della televisione odierna, complice una conduzione fresca e sempre puntuale, che è quella di Antonella Clerici, e l’affiatamento tra i coach, che non si risparmiano in fatto di simpatici litigi. Ma i veri protagonisti sono loro: le voci dei concorrenti – altro che autotune – veri e propri talenti che si meritano la loro chance arrivando sul palco e conquistando i coach e l’Italia intera.

Nella seconda puntata non abbiamo potuto fare a meno di apprezzare tante storie, come quella di Patrizia Conte, che si è dedicata solo alla musica e che al momento è nel team di Gigi D’Alessio, o dell’ex vigile del fuoco Gianni, che ha una voce meravigliosa e un passato difficile da ricordare e raccontare. Tra gli ospiti della seconda puntata, invece Claudio Santamaria e Maurizio Lastrico, presenti per promuovere FolleMente di Paolo Genovese. E naturalmente Claudio Santamaria si è lanciato in una esibizione da urlo, cantando i Queen. E ci è riuscito meravigliosamente bene. E non vediamo proprio l’ora di scoprire cosa riserverà la terza puntata.