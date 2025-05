Tensioni fra Monica Setta e Pierluigi Diaco. C’entrano Antonella Elia e Roberta Capua

In Rai ci sarebbero tensioni fra Monica Setta e Pierluigi Diaco per delle interviste di Antonella Elia e Roberta Capua.

Fonte: IPA Pierluigi Diaco

Nuove tensioni in Rai con una guerra fredda a distanza fra Pierluigi Diaco e Monica Setta. A svelarlo è il settimanale Chi che riporta alcune voci di corridoio secondo cui il conduttore non vorrebbe che Roberta Capua e Antonella Elia partecipassero alla trasmissione della giornalista.

Pierluigi Diaco contro Monica Setta: le tensioni in Rai

Ma andiamo con ordine. Secondo quanto svelato da una fonte su Chi, Pierluigi Diaco, attualmente alla conduzione di Bella Ma’, si sarebbe opposto alla partecipazione di alcuni componenti del cast al programma di Monica Setta.

La giornalista infatti è al timone di Storie di donne al bivio e avrebbe voluto intervistare per l’occasione Antonella Elia e Roberta Capua. Dopo la richiesta però sarebbe arrivato il veto di Pierluigi Diaco, deciso a non concedere i membri del cast del suo show alla Setta, nemmeno per un’intervista.

“Lo avrebbe detto chiaramente nei corridoi Rai – spiega la fonte su Chi -: non gradisce la partecipazione dei protagonisti di BellaMa’, da Roberta Capua ad Antonella Elia, a Storie di donne al bivio di Monica Setta e in altri contenitori Rai”.

Il comportamento di Pierluigi Diaco, si legge ancora, “avrebbe creato più di un imbarazzo a Viale Mazzini perché il programma non è in onda in queste settimane”.

Non è la prima volta che nascono tensioni fra Monica Setta e Pierluigi Diaco. Nel 2010 i due si erano scontrati durante la trasmissione Io e Te. La Setta, ospite di Diaco, aveva provato ad anticipare le domande del conduttore e questo non era piaciuto.

“Vuoi condurre tu al posto mio?”, aveva chiesto piccato Pierluigi Diaco, creando un momento di gelo in studio. Da allora, a quanto pare, i rapporti fra i due non si sarebbero più risanati.

Pierluigi Diaco contro Adriana Volpe

Non è la prima volta che Pierluigi Diaco si scontra con un altro personaggio Rai. Qualche tempo fa il conduttore aveva escluso dalla sua trasmissione Bella Ma’, Adriana Volpe dopo la sua intervista con Giancarlo Magalli a Verissimo.

I due presentatori infatti avevano rilasciato un’intervista di coppia nello studio di Silvia Toffanin, mettendo fine alla faida che li coinvolgeva da anni. La scelta di confessarsi a Verissimo fatta da Adriana Volpe non era piaciuta a Pierluigi Diaco che aveva deciso di non collaborare più con lei.

A raccontare la vicenda era stata proprio la presentatrice che aveva raccontato di aver interrotto i rapporti con Diaco dopo l’intervista fatta a Verissimo con Magalli. “Si è molto offeso perché quella pagina televisiva voleva scriverla lui – aveva confidato la presentatrice -. Dopo la mia partecipazione a Verissimo si è interrotto il mio rapporto lavorativo con BellaMà. Però come si dice si è chiusa una porta e si è aperto un portone perché da RaiDue sono passata a RaiUno, dove sono stata accolta da Caterina Balivo a La volta Buona e contestualmente sono stata scelta per Ne vedremo delle belle. Quindi che dire? – aveva concluso -. Auguro a Pierluigi il meglio e spero di riuscire a prendermi un caffè con lui presto”.