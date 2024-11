Adriana Volpe e Diaco, i retroscena della lite: la telefonata rabbiosa, il silenzio Rai e il blocco

Fonte: Getty Images Adriana Volpe e Pierluigi Diaco

Continua a far chiacchierare la lite tra Adriana Volpe e Pierluigi Diaco. Perché, a quanto pare, c’è stata una vera e propria lite tra i due che fino a pochi giorni prima dell’intervista della conduttrice a Verissimo filavano d’amore e d’accordo in tv, a BellaMa’ su Rai2. Ma quell’ospitata nel salotto di Silvia Toffanin, insieme a Giancarlo Magalli, non è proprio piaciuta a Diaco, che ha interrotto sue due piedi la collaborazione con la Volpe.

Tutti i dettagli della lite tra Adriana Volpe e Pierluigi Diaco

Stando ad una ricostruzione realizzata da Fanpage, Pierluigi Diaco sognava di riappacificare nel suo BellaMa’ Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, che si sono riavvicinati dopo una lunga battaglia in tribunale durata svariati anni. “A giudicare da quanto ci ha rivelato una fonte, l’incontro si sarebbe dovuto concludere con Giancarlo Magalli che lasciava lo studio e Adriana Volpe che si cambiava d’abito e faceva un balletto”, si legge sul portale. Una proposta che non avrebbe convinto più di tanto la Volpe, che avrebbe espresso le proprie perplessità a Diaco.

Del resto Adriana si è sempre approcciata con grande serietà alla vicenda legale, facendone una battaglia per tutte le donne che chiedono di essere rispettate sul luogo di lavoro e che non dovrebbero subire ritorsioni in risposta alle loro denunce. Dunque non sarebbe stata propensa all’idea di concludere l’incontro con Magalli con un balletto, che in qualche modo sminuiva la gravità dell’accaduto. Adriana ha dunque preferito Silvia Toffanin e Verissimo, dove è stata già più volte ospite in passato.

“Prima di registrare la puntata, tuttavia, ci risulta che abbia informato Pierluigi Diaco. Il conduttore si sarebbe detto d’accordo con il fatto che Adriana Volpe parlasse della sua vita privata e della vicenda processuale con Magalli nel programma di Canale5, ma avrebbe ribadito che ci teneva che l’incontro vero e proprio tra lei e il conduttore avvenisse a BellaMa’”, precisa la fonte.

La decisione di Adriana Volpe avrebbe mandato su tutte le furie Diaco, che avrebbe allontanato la collega tramite un collaboratore: “Dopo avere visto – sui profili social ufficiali di Verissimo – il post che annunciava l’incontro tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe nel programma di Canale5, si sarebbe premurato di fare contattare la conduttrice da uno dei suoi autori per comunicarle di non volere più lavorare con lei. Ci risulta anche che Diaco abbia bloccato Adriana Volpe sulle varie app di messaggistica, togliendole di fatto la possibilità di avere un chiarimento”.

Dopo questo comportamento Adriana Volpe avrebbe chiesto un incontro con i vertici Rai per avere dei chiarimenti sul suo futuro nell’azienda ma la sua richiesta non sarebbe stata accolta. “Eppure ci sono alcune domande che dovrebbero trovare una risposta chiara: Pierluigi Diaco è autorizzato a interrompere il rapporto professionale con Adriana Volpe a fronte di un contratto che la prevede nel cast fino a maggio? Qual è il vero motivo per cui la conduttrice è stata allontanata? Semplice disappunto per non avere realizzato in Rai quell’incontro che su Canale5 ha registrato un picco del 24,6% di share?”, si domanda Fanpage.

Il silenzio di Adriana Volpe e Pierluigi Diaco

Per il momento nessuna dichiarazione da parte di Adriana Volpe e Pierlugi Diaco. Sulla questione è intervenuto Giancarlo Magalli, rivelando che c’è stato un problema contrattuale, che di fatto la collega non poteva andare in una rete concorrente ma in realtà l’azienda non si è mai mostrata rigorosa in questo.

Un esempio fra tutti è quello di Simona Ventura, che la domenica mattina conduce Citofonare Rai2 e la domenica sera è nel salotto di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove. Senza dimenticare Francesco Paolantoni, il sabato è a Ballando con le stelle, la domenica sera anche lui da Fazio. E poi Antonella Elia – altro volto di BellaMa’ – che è stata ospite di Verissimo due giorni dopo aver preso parte allo show di Diaco.