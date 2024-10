Fonte: IPA Adriana Volpe

Ha fatto il giro del web l’intervista a cuore aperto di Adriana Volpe concessa a Verissimo. La conduttrice ha parlato tanto della sua vita amorosa, che è rinata di colpo, quanto di quella lavorativa. Impossibile non citare Giancarlo Magalli, con il quale il contenzioso legale si è finalmente estinto dopo 7 lunghi anni. Tutto ciò avrebbe però creato delle tensioni in casa Rai. Il risultato? La sparizione della diretta interessata dallo studio di BellaMa’.

Pierluigi Diaco punisce Adriana Volpe

È da un po’ che Adriana Volpe ha iniziato a prendere parte con regolarità a BellaMa’, programma condotto da Pierluigi Diaco. Il pubblico la apprezza molto e la sua presenza contribuisce a tenere alto l’interesse. La si è vista ad esempio sfidarsi con Antonella Elia in gare di ballo molto particolari e divertenti.

Di colpo però la conduttrice sembra essere svanita. Non è stata data alcuna spiegazione alla sua assenza nello studio di Rai2. Sul suo account Instagram lei non ne ha fatto parola. Non è apparso alcun commento e gli ultimi post sono a tema Verissimo.

Proprio l’intervista concessa a Silvia Toffanin avrebbe fatto un po’ storcere il naso in casa Rai, per diversi motivi. Stando a quanto si legge su DavideMaggio.it, infatti, Diaco avrebbe poco gradito l’esclusiva concessa alla concorrenza.

La chiacchierata su Mediaset si è infatti trasformata in qualcosa di grande importanza. Adriana Volpe ha parlato del proprio percorso in tribunale e dell’importanza, per sé e non solo, di portare avanti questa battaglia. Al tempo stesso ha anche annunciato d’essere innamorata e impegnata in una nuova e inattesa relazione.

La padrona di casa ha fatto poi entrare Giancarlo Magalli e, al netto di tanti distinguo e qualche caduta di stile, il presentatore ha chiesto scusa all’ex compagna di trasmissione. BellaMa’ sarebbe stato privato di ben due esclusive, dunque, e chi sa quando potremo rivedere la Volpe in trasmissione.

Critiche alla Rai

Di sicuro l’intervista a Verisismo di Adriana Volpe non deve aver fatto piacere neanche negli uffici Rai. Sono state infatti varie le accuse rivolte alla vecchia dirigenza. La presentatrice ha prima di tutto voluto ribadire come in ben sette anni non sia stata mai presa una posizione da parte dell’azienda.

C’è chi ha preferito attendere l’ultima sentenza, ha ribadito. Come se non bastasse, ha ricevuto una lettera di richiamo per aver reso pubblico ciò che alcuni dirigenti avrebbero voluto restasse privato e segreto. Uno “screzio” da risolvere in casa e non in pubblica piazza.

Volpe ha però sottolineato d’aver complicato la sua vita per dare un precedente importante a tante nella sua stessa situazione. Sette anni e tre sentenze dopo, non è inoltre giunto alcun reintegro. Lei non è di fatto una dipendente e il mondo dello spettacolo ha regole differenti rispetto ad altre realtà aziendali.

“Al tempo venni allontanata dalla trasmissione. Si decise che lui sarebbe rimasto a condurre il programma. Oggi ci sono altri dirigenti, che hanno alle spalle questo precedente e spero facciamo meglio rispetto al passato”.