Adriana Volpe fuori da BellaMa’ di Pierluigi Diaco: Magalli conferma e svela cosa è successo

Tutto vero: Adriana Volpe è stata fatta fuori da BellaMa’ di Pierluigi Diaco, il programma in onda tutti i pomeriggi su Rai2. Un’esclusione arrivata all’improvviso, subito dopo l’intervista della conduttrice a Verissimo. Un’ospitata molto chiacchierata perché nel salotto di Silvia Toffanin la Volpe ha pubblicamente fatto pace con Giancarlo Magalli, dopo anni di scontri dentro e fuori il tribunale.

Perché Adriana Volpe non è più presente a BellaMa’ di Pierluigi Diaco

A Tv Talk di Mia Ceran Giancarlo Magalli ha confermato l’indiscrezione degli ultimi giorni: a Pierlugi Diaco non è proprio piaciuta l’ospitata di Adriana Volpe a Verissimo. “Diaco certamente avrebbe preferito che questa cosa (la pace con Adriana Volpe, ndr) l’avessimo fatta nel suo programma – ha rivelato Magalli – Poi lì c’è anche un problema contrattuale. Se tu hai un contratto normale con la Rai non puoi andare ospite dalla concorrenza il giorno stesso in cui vai in onda e neppure il giorno prima e il giorno dopo”.

Stando alla versione fornita da Giancarlo Magalli, dunque, Pierluigi Diaco si sarebbe arrabbiato per la scelta di Adriana Volpe di fare pace in tv in un altro show, per giunta della concorrenza, e non nel suo BellaMa’. Inoltre non avrebbe rispettato un presunto vincolo contrattuale, sancendo così di fatto l’allontanamento. Senza dimenticare le critiche che la Volpe ha rivolto alla vecchia dirigenza Rai a Verissimo.

La presentatrice ha prima di tutto voluto ribadire come in ben sette anni non sia stata mai presa una posizione da parte dell’azienda. C’è chi ha preferito attendere l’ultima sentenza, ha ribadito. Come se non bastasse, ha ricevuto una lettera di richiamo per aver reso pubblico ciò che alcuni dirigenti avrebbero voluto restasse privato e segreto. Uno “screzio” da risolvere in casa e non in pubblica piazza.

Adriana Volpe ha però sottolineato nella trasmissione di Canale 5 di aver complicato la sua vita per dare un precedente importante a tante nella sua stessa situazione. Sette anni e tre sentenze dopo, non è inoltre giunto alcun reintegro. Lei non è di fatto una dipendente e il mondo dello spettacolo ha regole differenti rispetto ad altre realtà aziendali.

“Al tempo venni allontanata dalla trasmissione. Si decise che lui sarebbe rimasto a condurre il programma. Oggi ci sono altri dirigenti, che hanno alle spalle questo precedente e spero facciamo meglio rispetto al passato”, ha confidato a Silvia Toffanin.

Lo strano messaggio di Adriana Volpe su Instagram

Per ora Pierluigi Diaco non ha fornito alcuna spiegazione in merito alla vicenda: Adriana Volpe è sparita da BellaMa’ senza alcun avviso. Nessun annuncio ufficiale: da un giorno all’altro è stata tagliata fuori dal cast fisso della trasmissione.

Nessun commento neppure da parte dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip anche se un post condiviso su Instagram è apparso piuttosto sibilino.

“La verità è come un leone, non avrai il bisogno di difenderla. Lasciala libera, si difenderà da sola”, ha condiviso la 51enne tra le storie. Una citazione di Sant’Agostino che lascia intendere che quasi sicuramente, prima o poi, la Volpe vuoterà il sacco su quanto accaduto.