Manca ormai pochissimo alla partenza del viaggio nei sentimenti di Temptation Island, lo show super atteso in estate, condotto come sempre da Filippo Bisciglia, il nostro “Capitano”. La data di partenza è stata fissata per giovedì 3 luglio, ma – come sempre – non mancano polemiche o indiscrezioni alla vigilia della prima puntata. E così ci spostiamo dalla Sardegna alla Calabria, dal pinnettu al capanno.

Temptation Island 2025, la polemica sulle presunte coppie fake

Il primo appuntamento? Il 3 luglio tutti di fronte alla televisione per lasciarsi coinvolgere dallo show del “vero amore”, che è quello che resiste alle prove, al tempo e… alle tentazioni. Sappiamo già chi sono le coppie del programma al gran completo, i tentatori, e ritroviamo alla conduzione l’ormai inossidabile Filippo Bisciglia. Ma, si sa, le indiscrezioni e le voci sono sempre dietro l’angolo, soprattutto quando si parla dello show dei sentimenti.

Stando a quanto segnalato da Deianira Marzano, la coppia composta da Antonio e Valentina avrebbe ricamato un po’ su alcuni aspetti. Lui? Potrebbe non essere un traditore seriale. E poi ci sono Lucia e Rosario: le indiscrezioni dicono che potrebbe essere solo una mossa per ottenere maggiore visibilità, e che questa coppia non sia spinta dal desiderio di uscire dal programma più forti di prima. Sono – naturalmente – voci di corridoio e come tali vanno prese con le pinze. Ma è questo (anche) il bello del programma: le polemiche che sorgono alla vigilia e che continuano per tutta l’estate, alla scoperta di colpi di scena. Che, in ogni caso, non mancheranno.

Le prime anticipazioni, tra colpi di scena e test di gravidanza

Di certo il successo di Temptation Island è proprio da ricercarsi nella sua formula: è leggero, come aveva spiegato la stessa Raffaella Mennoia (braccio destro di Maria De Filippi), ma soprattutto è un po’ lo specchio della nostra società. Tutti noi possiamo identificarci in qualsiasi momento in una storia finita male, in un tradimento, in quella speranza di riappacificarci con il partner, anche quando tutto è andato storto.

Ma i colpi di scena dell’edizione del 2025 sono attesi sin dal primo appuntamento: a dirlo è Filippo Bisciglia, il conduttore, in un’intervista a Sorrisi. “Ho dovuto fare più interventi del solito, anche se almeno stavolta non mi hanno svegliato nel cuore della notte”. Pare che vedremo addirittura una cosa mai successa prima. “C’è una cosa che mi ha colpito tantissimo. È successo a una coppia qualcosa che in passato non era mai successa. E no, non si tratta di una proposta di matrimonio“.

Secondo un’indiscrezione lanciata da Novella2000, inoltre, durante le registrazioni, una coppia avrebbe scoperto di essere in dolce attesa. Non ultimo, c’è il cambio di location, dal pinnettu al capanno. “Per i ragazzi tutto è identico, ma sono state aggiunte piscine stupende con vista mare e i due villaggi sono molto più distanti. Per ricordare la vecchia location, abbiamo ricostruito alcuni ambienti… persino il pinnettu. Lo ritroverete identico ma cambierà il nome. Si chiamerà il capanno”. Non ci rimane che seguire il primo appuntamento giovedì 3 luglio: il 2, invece, va in onda la finale dell’Isola dei Famosi.