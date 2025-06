Temptation Island 2025, “test di gravidanza positivo durante le registrazioni”

Ufficio Stampa Endemol Shine of Italy Filippo Bisciglia a Temptation Island

Si preannuncia più scoppiettante e avvincente che mai la nuova edizione di Temptation Island. Ormai un programma cult dell’estate italiana. Un docu-reality le cui dinamiche cambiano di anno in anno nonostante alla base ci siano sempre gli stessi ingredienti: l’amore, la fiducia, le tentazioni.

Quest’anno, stando alle prima anticipazioni arrivate dal conduttore Filippo Bisciglia, pare che sia accaduto qualcosa di davvero unico rispetto al passato. Un colpo di scena che ha lasciato lo stesso padrone di casa senza parole e che sicuramente toglierà il fiato anche al pubblico a casa. A quanto pare qualcosa che ha a che fare con un test di gravidanza.

Gravidanza a Temptation Island 2025?

Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, Filippo Bisciglia ha svelato una serie di retroscena davvero imperdibili sull’edizione in arrivo di Temptation Island. “Aspettatevi colpi di scena fin dalla prima puntata. Quest’anno ho dovuto fare più interventi del solito, anche se almeno stavolta non mi hanno svegliato nel cuore della notte”.

Il presentatore ha poi lanciato un’altra anticipazione bomba: “C’è una cosa che mi ha colpito tantissimo. È successo a una coppia qualcosa che in passato non era mai successa. E no, non si tratta di una proposta di matrimonio…”. Di cosa si tratta?

Stando ad un’indiscrezione riportata da Novella 2000, pare che una delle concorrenti del programma abbia scoperto di essere incinta del proprio compagno durante le registrazioni. A quel punto, si sarebbe trovata a condividere con lui questa lieta notizia.

La segnalazione sarebbe stata confermata da fonti vicine alla produzione, ma il condizionale in questi casi è d’obbligo. Se la gravidanza di una delle fidanzate fosse vera sarebbe la prima volta nella storia del reality, e darebbe una lettura totalmente nuova all’esperienza della coppia coinvolta.

Le altre novità di Temptation Island 2025?

La novità più importante è sicuramente la location di Temptation Island. La trasmissione si è spostata dalla Sardegna alla Calabria, presso il Calalandrusa Beach & Nature Resort.

“Per i ragazzi tutto è identico, ma sono state aggiunte piscine stupende con vista mare e i due villaggi sono molto più distanti. Per ricordare la vecchia location, abbiamo ricostruito alcuni ambienti… persino il pinnettu. Lo ritroverete identico ma cambierà il nome. Si chiamerà il capanno“, ha raccontato Filippo Bisciglia.

Il presentatore ha poi svelato qualche dettaglio in più anche sull’iconico falò, che a quanto pare sarà ancora più scenografico. «È sempre in spiaggia, solo che stavolta la spiaggia è chilometrica. Le coppie dovranno farsi una lunghissima camminata, che verrà ripresa dall’alto da un drone. Suggestivo, ma anche simbolico: il viaggio nei sentimenti sarà più lungo del solito”.

Temptation Island 2025 partirà ufficialmente il prossimo giovedì 3 luglio e farà compagnia al pubblico per tutte l’estate. A mettersi alla prova ben sette coppie: Valentina e Antonio, Marco e Denise, Simone e Sonia B., Alessio e Sonia M., Sarah e Valerio, Rosario e Lucia, Maria Concetta e Angelo.

“Aspettatevi fin dalla prima puntata un colpo di scena e dinamiche forti”, ha ribadito Bisciglia, che da ormai dieci anni guida con passione e determinazione il format prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.