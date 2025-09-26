Tale e Quale Show, anticipazioni del 26 settembre: le imitazioni della prima puntata

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

La quindicesima edizione di Tale e Quale Show prende ufficialmente il via questa sera, venerdì 26 settembre, in prima serata su Rai1. Al timone, come sempre, Carlo Conti, che guiderà il pubblico alla scoperta dei dieci nuovi concorrenti chiamati a cimentarsi in un viaggio fatto di trasformazioni sceniche e vocali. Ad accompagnare e giudicare le loro performance ci sarà la giuria ormai consolidata, composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, pronta a commentare con ironia, rigore e qualche inevitabile colpo di teatro.

Il meccanismo è noto: i partecipanti, singoli o in coppia, si esibiranno in sette puntate interpretando artisti nazionali e internazionali, cercando di restituirne voce, movenze e carisma. Ogni episodio incoronerà un vincitore di serata, ma solo alla fine del percorso sarà decretato il Campione di Tale e Quale Show 2025, ovvero colui – o coloro – che avranno accumulato il punteggio più alto.

Le imitazioni della prima puntata

La serata inaugurale è già pronta con una serie di trasformazioni inaspettate. Antonella Fiordelisi, ex schermitrice e volto televisivo, inaugurerà il suo percorso nelle vesti di Gaia, giovane cantautrice che negli ultimi anni si è imposta con uno stile molto personale e riconoscibile. A seguire, Le Donatella – il duo composto da Giulia e Silvia Provvedi – interpreteranno due artiste differenti: Alessandra Amoroso e Serena Brancale, un’accoppiata che ci ha tenuto compagnia nel corso dell’estate appena conclusa.

Spazio poi a Carmen Di Pietro, che torna sul palco da ripetente e affronterà una delle sfide più complicate: calarsi nei panni di Madonna, icona indiscussa del pop mondiale. Non meno impegnativo sarà il compito di Pamela Petrarolo, che vestirà i colori e la grinta di Noemi. L’attrice Maryna si confronterà invece con Lady Gaga, artista camaleontica e dal repertorio estremamente variegato, il che rende la sua esibizione una delle più attese.

Sul fronte maschile, Samuele Cavallo, conosciuto dal pubblico di Un Posto al Sole, debutterà con l’interpretazione di Olly, il giovane cantante ligure vincitore dell’ultima edizione di Sanremo. Tony Maiello proverà a restituire la voce e la passione di Sal Da Vinci, mentre Gianni Ippoliti sarà alle prese con Tony Dallara, simbolo della musica italiana anni Sessanta. Peppe Quintale, invece, cercherà di incarnare la leggenda del rock’n’roll Elvis Presley, un cimento che richiede non solo vocalità, ma anche presenza scenica.

Infine, un momento fuori dal comune: Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si esibiranno in coppia, nei panni di Lucio Corsi e Luciano Pavarotti. Un binomio curioso e volutamente sbilanciato che potrebbe dare vita a un’esibizione insieme ironica e suggestiva.

La prima puntata metterà subito alla prova i concorrenti, chiamati a dimostrare non soltanto talento vocale ma anche capacità di immedesimazione. Il pubblico si troverà davanti a una carrellata di generi, epoche e stili musicali diversi, che renderanno la serata imprevedibile. Il cammino verso il titolo di Campione 2025 sarà lungo e insidioso, ma già da questa sera sarà possibile intravedere i concorrenti più promettenti.

Quando e dove vedere Tale e Quale Show

La prima puntata di Tale e Quale Show va in onda il 26 settembre dalle 21,30 circa e comunque dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi. Lo spettacolo è visibile anche su RaiPlay, in diretta sul canale dedicato, e sui social – oltre che sui profili pubblici – anche tramite l’hashtag ufficiale legato al programma.