Gabriele Cirilli, chi è sua moglie Maria

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Gabriele Cirilli e la moglie Maria

Gabriele Cirilli, uno dei comici più amati della televisione italiana, ha sempre fatto ridere il pubblico con i suoi sketch e le sue esilaranti imitazioni. Ma dietro il suo successo c’è una persona fondamentale, sua moglie Maria De Luca. L’amore tra Gabriele Cirilli e la moglie Maria è una storia che affonda le radici nell’adolescenza e che, nel corso degli anni, è diventata un punto fermo nella vita del comico.

Gabriele Cirilli e Maria: una storia d’amore nata tra i banchi di scuola

Maria De Luca, classe 1967, è una donna riservata che ha saputo rimanere nell’ombra, sostenendo il marito nelle sue sfide professionali e personali. Conosciuta quando avevano appena 14 anni, Maria e Gabriele sono legati da un amore che dura da decenni e che ha superato momenti di difficoltà e crisi, inclusa una grave depressione che Gabriele ha vissuto in passato.

Nonostante non ami apparire sui social e preferisca una vita lontana dai riflettori, Maria ha sempre rappresentato un pilastro fondamentale per Gabriele Cirilli, recentemente coinvolto nel programma condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show.

Maria De Luca e Gabriele Cirilli si conoscono fin dall’adolescenza. Galeotto fu il liceo, dove si incontrarono per la prima volta e si innamorarono.

“La prima volta che l’ho vista aveva i jeans, le clark, una camicetta con il maglioncino blu sopra, i capelli legati e un viso stupendo senza un filo di trucco”, ha ricordato Gabriele in un’intervista. Da quel giorno, il comico ha continuato a mantenere un’immagine indelebile della sua Maria, una donna semplice ma unica, che lo ha conquistato immediatamente.

Nonostante i numerosi impegni di Gabriele nel mondo dello spettacolo, Maria è sempre rimasta al suo fianco, dimostrando una dedizione e un amore incondizionato.

Nel corso degli anni, Maria ha lasciato il suo lavoro da farmacista per seguire il marito e, con il tempo, si è affermata come produttrice teatrale, lavorando dietro le quinte degli spettacoli di Gabriele. Una scelta coraggiosa e di grande supporto che ha permesso al comico di concentrarsi sulla sua carriera sapendo di poter contare su di lei.

Maria, il sostegno nei momenti difficili

Gabriele Cirilli ha attraversato momenti complessi, soprattutto all’inizio della sua carriera. Durante una fase della sua vita, quando i provini non andavano come sperato e le opportunità sembravano mancare, Gabriele ha vissuto un periodo di depressione.

“Passavo le giornate sul divano, mi scartavano ai provini. Ho sofferto di depressione perché non riuscivo ad affrontare il mio lavoro con grinta”, ha raccontato il comico. In quei momenti bui, Maria è stata la sua ancora, sostenendolo non solo emotivamente, ma anche economicamente. “Lei portava a casa lo stipendio vero, quello che ci permetteva di mangiare”, ha rivelato Gabriele.

Il ruolo di Maria nella vita di Gabriele è stato cruciale per aiutarlo a uscire da quel periodo buio. La sua forza e la sua presenza costante gli hanno dato l’energia e la determinazione per tornare a lottare per il suo sogno di attore. Grazie a lei, Gabriele è riuscito a riprendere in mano la sua carriera e a trovare nuove opportunità.

Un amore che dura da una vita

Maria De Luca e Gabriele Cirilli non sono solo compagni di vita, ma anche genitori di Mattia, il loro unico figlio, nato nel 2001. Mattia è ora uno studente universitario di successo, e Gabriele e Maria sono orgogliosi dei suoi traguardi.

“Sei motivo di orgoglio. I nostri giorni passano con lo scopo di renderti felice”, ha scritto il comico in un post dedicato al figlio, dimostrando quanto la famiglia sia centrale nella sua vita.

Nonostante Gabriele Cirilli sia un personaggio pubblico, la sua vita familiare è sempre rimasta protetta e lontana dai riflettori. Maria De Luca, pur non avendo un profilo Instagram e preferendo non comparire spesso nelle foto pubblicate dal marito, è la sua spalla, il suo amore, il suo punto fermo. Un amore, quello tra Maria e Gabriele, che dura da oltre 39 anni e che continua a essere un esempio di complicità e sostegno reciproco.