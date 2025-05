'Con il cuore nel nome di Francesco' è andato in onda su Rai Uno il 24 maggio 2025 con la conduzione di Carlo Conti. Non è mancata una polemica nella serata benefica

Fonte: IPA Marcella Bella

La prima serata di sabato 24 maggio 2025 di Rai Uno è stato all’insegna della beneficenza, visto che Carlo Conti ha condotto uno speciale concerto benefico, direttamente dalla piazza della Basilica di Assisi, intitolato Con il cuore nel nome di Francesco. Sul palco della kermesse musicale si sono dati il cambio diversi protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo e anche un comico molto amato, Gabriele Cirilli, che ha strappato un sorriso a tutti gli spettatori presenti in piazza e in collegamento da casa. Anche in una serata totalmente dedicata a temi importanti come la pace e la povertà, c’è stato un piccolo spazio per una polemica.

Arisa insuperabile. Voto: 10

Ad aprire il concerto benefico ad Assisi è stata Arisa che ha prestato la sua meravigliosa voce a Dolce sentire, un meraviglioso e noto canto francescano che ha emozionato tutta la piazza. La cantante ha messo al centro della sua esibizione la sua arte, visto che ha deciso di mostrarsi sul palco senza fronzoli con un semplice completo nero essenziale e un hairstyle semplice. In seguito Arisa ha cantato anche la sua Meraviglioso amore mio, dimostrando, ancora una volta, le sue doti artistiche insuperabili.

Il messaggio di Lucio Corsi. Voto: 10

Anche Lucio Corsi si è esibito sul palco di Assisi, suonando il piano e anche l’armonica a bocca: “Ci piace suonare”. Dopo la sua esibizione, l’artista ha raccontato questo momento molto importante per la sua carriera: “Sono molto felice, poi Sanremo, anche per l’Eurovision, è servito come scuola, ti forma”. Sulla sua amatissima hit Carlo Conti ha aggiunto: “Una canzone che è diventata un inno alla normalità. Non per forza si deve essere dei supereroi nella vita”.

Lucio Corsi, allora, ha voluto esplicare meglio il messaggio che ha voluto lanciare a tutti coloro che ascoltano la sua musica: “Non dover per forza puntare ad attraversare delle linee di traguardo ma piuttosto trovare la felicità attraversando delle linee di partenza”. Per il cantante si possono avere degli obiettivi ma raggiungerli non è importante per ottenere la felicità.

Gabriele Cirilli fa ridere tutti. Voto: 10

Gabriele Cirilli ha avuto il compito di far sorridere i telespettatori, in una serata dedicata a temi molto importanti. Appena arrivato sul palco, la prima battuta è stata per Carlo Conti: “Come hai fatto a essere così nero se non c’è il sole e fa freddo?”. In seguito il comico ha parlato dell’importanza del sorriso e di ridere: “Ridere non solo è contagioso ma è la migliore medicina”. Ma si deve essere felici non come nelle famiglie finte delle pubblicità in cui: “La mamma è come Angelina Jolie che ritira l’Oscar alle 7 del mattino”. Con la sua ironia Gabriele Cirilli ha raccontato quella che è la realtà delle famiglie italiane al risveglio, secondo lui: “Non parliamo emettiamo dei suoni”, scatenando l’ilarità generale.

Marcella Bella polemica. Voto: 6

Anche Marcella Bella è stata una delle ospiti di Con il cuore nel nome di Francesco. La cantante ha eseguito una versione remix di Montagne Verdi, con una sonorità da stadio, che Carlo Conti ha commentato con una battuta: “Lo voglio proporre alla Fiorentina”. La cantante, a quel punto, ha svelato che il conduttore televisivo le ha vietato la possibilità di eseguire la sua ultima hit, Pelle Diamante: “Non me la fa cantare, dice che io dico una parolaccia e quindi non è giusto cantarla. Mi scuso se non canto la canzone di Sanremo”.