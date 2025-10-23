Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Stefano De Martino potrebbe presto lasciare Affari Tuoi per un altro show. Il calo di ascolti e le quotidiane vittorie di Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna starebbero spingendo la Rai a valutare un piano d’emergenza. Un modo per tornare a stupire il pubblico e recuperare quei telespettatori che negli ultimi mesi hanno preferito seguire il game show di Canale 5.

Stefano De Martino lascia Affari Tuoi? Il piano B della Rai

L’access prime time — quella fascia delicatissima che precede i programmi di punta della serata — è tornata a essere il terreno di battaglia più ambito tra Rai e Mediaset. Gli interessi economici in gioco sono enormi: ogni punto di share in più o in meno può tradursi in ricavi pubblicitari milionari.

Se solo un anno fa Rai1 godeva di un vantaggio netto, oggi la situazione è completamente cambiata. Il duello tra Stefano De Martino e Gerry Scotti è diventato un testa a testa serrato, con Mediaset che, seppur di pochi punti percentuali, sembra riuscire a prevalere di continuo.

Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, La Ruota della Fortuna di Canale 5 starebbe superando — anche se di misura — Affari Tuoi, storico cavallo di battaglia della TV di Stato. Ma a Viale Mazzini non sembrano voler restare a guardare. I dirigenti Rai starebbero infatti valutando una strategia di alternanza per non “consumare” eccessivamente il format condotto da De Martino, che pure continua a ottenere ottimi risultati.

L’idea sarebbe quella di far “riposare” Affari Tuoi per un periodo limitato, introducendo in palinsesto un nuovo format top secret, già in fase di sviluppo e sempre sotto la supervisione dello stesso De Martino. L’obiettivo è chiaro: evitare che la formula del gioco dei pacchi, tornata a dominare gli ascolti nell’ultimo anno, finisca per saturarsi e perdere appeal, come già accaduto in passato.

La Rai, dunque, vorrebbe puntare ad una programmazione dinamica, in grado di rinnovarsi senza tradire le abitudini del pubblico. Il nuovo format servirebbe inoltre a rilanciare il conduttore e a consolidare il suo ruolo in vista di un appuntamento decisivo. Pare già deciso che sarà proprio Stefano De Martino a condurre il Festival di Sanremo 2027, dopo la fine dell’era di Carlo Conti.

Parallelamente, la Rai sta lavorando anche a un altro grande ritorno: quello diOk, il prezzo è giusto!, che dovrebbe approdare in prima serata a gennaio con la conduzione di Flavio Insinna. Un progetto ambizioso, che mira a riportare in tv uno dei format più amati della storia della televisione italiana, riletto in chiave moderna e familiare.

La reazione di Stefano De Martino al successo de La Ruota della Fortuna

Al di là dei numeri e in attesa di capire come evolverà il futuro, Stefano De Martino ha preso la sfida con Gerry Scotti con grande filosofia e maturità. Il 36enne ha definito la rivalità “uno stimolo importante”.

Ha anche affermato che “la concorrenza mi accende. L’avversario è importante: senza uno che ti fa correre, non si gioca”. E non è mancata un po’ di ironia sulla trasmissione rivale: De Martino ha infatti ammesso di guardare La Ruota della Fortuna “perché le mie partite so già come vanno a finire”.