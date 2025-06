Sanremo 2026 slitta e lascia il posto alle Olimpiadi: le nuove date

Il Festival di Sanremo 2026 rivede le sue date per lasciare spazio alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: quando va in onda

Fonte: IPA Carlo Conti

Nella programmazione televisiva, il tempismo è tutto, soprattutto quando si parla di eventi che catalizzano l’attenzione di milioni di persone: quelli che non si guardano solo, ma si vivono, si commentano in diretta e si trasformano in meme nel giro di pochi minuti.

Ed è anche per questo che, quando l’agenda dell’intrattenimento incontra quella dello sport internazionale, bisogna fare spazio. Ed è così che il Festival di Sanremo 2026 dovrà lasciare il suo canonico posto di febbraio per fare largo a un altro importantissimo evento: le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Sanremo 2026 lascia spazio alle Olimpiadi

Si sa, Sanremo è Sanremo. Uno spettacolo musicale che, in qualche modo, negli anni è riuscito a diventare sempre più iconico proclamandosi punto di unione italiano per una settimana intera tra fan che lo amano e lo seguono assiduamente.

Eppure, anche i grandi amori a volte devono fare un passo indietro. Ed è così che la programmazione del Festival di Sanremo 2026 si sposta di qualche giorno. Uno slittamento che sembrava essere nell’aria da tempo tra indiscrezioni e ipotesi e che ora, secondo le ultime notizie, pare essere confermato confermarlo: l’edizione 2026 della kermesse in Riviera cambierà collocazione e non andrà in onda, come da tradizione, nelle prime settimane di febbraio.

A costringerlo al trasloco è un altro evento che catalizzerà l’attenzione di pubblico e media: le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, previste dal 6 al 22 febbraio e trasmesse anche sulle reti Rai. Una scelta strategica in termini di ascolti per evitare che due grandi eventi si facciano concorrenza e che il Festival perda la centralità – e l’attenzione – che da sempre lo rende unico.

Sanremo 2026, le nuove date

Ma quando torneremo a cantare e commentare le canzoni della kermesse più amata d’Italia? Le prime ipotesi facevano pensare a un Festival anticipato a fine gennaio oppure, al contrario, posticipato a marzo. Due scelte complicate che sembrano non aver trovato un’approvazione definitiva.

Alla fine, salvo sorprese, il Festival di Sanremo 2026 dovrebbe andare in onda da martedì 24 a sabato 28 febbraio, appena dopo la chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Anche quest’anno, guidare la nuova edizione, sarà di nuovo Carlo Conti, riconfermato dopo gli ottimi risultati ottenuti nel 2025, quando è tornato all’Ariston nelle vesti di direttore artistico e conduttore prendendo il posto di Amadeus.

Il conduttore, che sembra essere già al lavoro per organizzare la prossima edizione, ha annunciato di aver già ricevuto alcuni brani da valutare. Ma il Festival, oltre alla musica, è fatto anche di sodalizi e grandi amicizie che si ritrovano proprio sul palco. E dopo tante indiscrezioni, sembra proprio che Conti, quest’anno, possa contare sul sostegno di due amici di vecchia data: Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.

Una presenza che alcuni avevano già sperato di potersi godere nel corso di Sanremo 2025 e che, ora, potrebbe essere davvero realtà. Ma Sanremo 2026 è ancora lontano e le sorprese, sicuramente, non tarderanno ad arrivare: non resta che attendere e prepararsi a vivere ancora una volta quell’atmosfera unica che solo Sanremo sa regalare, anche quando deve adattarsi ai tempi e agli imprevisti del calendario.