Sanremo 2022, come cambiano i palinsesti e cosa non va in onda

Spiando Sanremo 2022: gli arrivi, le prove, le indiscrezioni

Nella settimana dedicata dalla Rai al Festival di Sanremo 2022, Mediaset fa un passo indietro, rinunciando ad alcuni degli appuntamenti fissi, come il Grande Fratello Vip e C’è posta per te, sostituiti da film in prima visione tv. Vediamo come cambia il palinsesto tv Rai e Mediaset tra l’1 e il 5 febbraio 2022.

Sanremo 2022: come cambia il palinsesto Mediaset

Nessuna sfida accesa contro il Festival di Sanremo 2022, come accadeva fino a qualche anno fa. Anche questa volta infatti Mediaset ha deciso di fare un passo indietro, non mandando in onda il Grande Fratello Vip venerdì 4 febbraio e C’è posta per te sabato 5 febbraio. Entrambi gli show torneranno la settima successiva, nei consueti giorni e orari.

Mediaset ha deciso di puntare sul cinema, con vari titoli in prima visione tv: martedì su Italia 1 ci sarà Noi (Us), giovedì su Canale 5 vedremo Cetto C’è Senzadubbiamente, venerdì Attenti al Gorilla su Canale 5 e Ancora auguri per la tua morte su Italia 1. Resta invariato l’appuntamento del 4 febbraio su Rete 4 con il programma giornalistico Quarto Grado. Infine neanche domenica 6 febbraio andrà in onda Amici 21, la scorsa settimana in stop a causa di alcuni casi di Covid-19, la prossima per dare spazio a una puntata più lunga di Verissimo, che cercherà di contrastare lo speciale di Domenica In con tutti gli artisti in gara al Festival.

Una scelta saggia quella fatta da Mediaset, di non bruciare appuntamenti caldi in serate che rischiano di non essere affatto premiati dagli ascolti. Amadeus quindi ha tutte le carte in regola per dati da record anche quest’anno, come è giusto che sia, dato che Sanremo è tornato ad essere un punto di unione per tutti gli italiani e la tv generalista, specie con la pandemia ancora in corso.

I cambi di palinsesto in casa Rai per il Festival di Sanremo 2022

Non solo Mediaset, anche la Rai stessa ha rivoluzionato il proprio palinsesto per lasciare spazio a Sanremo. I programmi di approfondimento parleranno quasi esclusivamente del Festival, dopo una settimana dedicata all’elezione del Presidente della Repubblica.

Doc 2 – nelle tue mani, il medical drama di successo con Luca Argentero, subirà uno stop questa settimana, e tornerà in prime time giovedì 10 febbraio. Dopo lo speciale di Porta a Porta dedicato a Mattarella, Tali e Quali di Carlo Conti non andrà in onda per la seconda settimana di fila, e tornerà in prima serata sabato 12 febbraio, per la consueta sfida con C’è posta per te. In seguito si dovrebbe lasciare spazio a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, il mistery show che ormai è giunto alla terza edizione e che ha conquistato tutti.

Tra le curiosità nel palinsesto Rai di questa settimana c’è la decisione di non mandare spot pubblicitari sul primo canale nella fascia oraria che va dalle 18 alle 20:30, seguendo le nuove regole sugli affollamenti pubblicitari. Per il resto il palinsesto resta invariato, anche con il ritorno di È Sempre Mezzogiorno condotto da Antonella Clerici, che la scorsa settimana è andato in onda a singhiozzo per dare spazio allo speciale del TG1 sull’elezione al Colle.