GF Vip, Delia Duran segue un copione: i sospetti e cosa non torna

GF Vip 6: il cast ufficiale

Per il GF Vip 6, è giunto il tempo dell’ennesima controversia. Siamo di fronte a uno dei reality show più seguiti dal pubblico, a cui possiamo di certo applicare la filosofia dell’Odi et Amo. Abbiamo ripreso più volte gli atteggiamenti e le parole del triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. C’è un risvolto che però potrebbe compromettere la veridicità dello show che ci è stato offerto: Delia Duran è stata trovata a sbirciare da un foglio di carta – un copione, suggeriscono alcuni – da Jessica Selassiè.

GF Vip 6, i sospetti su Delia Duran: il copione

Un vero e proprio sospetto, mosso da Jessica Selassiè (e sostenuto da Manila Nazzaro), si è ormai diffuso all’interno della Casa. Al centro della questione ci sarebbe stata una scena piuttosto eloquente: “Prima, quando sono entrata in camera, ho visto Delia che aveva una mano sull’anta dell’armadio. Con l’altra era messa come se stesse leggendo qualcosa“.

“Quando ci ha visto entrare, si è spaventata ed è letteralmente sbiancata. Poi ha spinto con la mano l’anta. Lei non si aspettava di vederci e ha chiuso subito. Era anche di Carmen quell’armadio, e pure di Nathaly, ma adesso ha tolto tutto”. Si è incrinata la credibilità della Duran, ma ancor di più è venuto meno un senso di fiducia: se – almeno agli inizi – era stata in parte supportata dalle altre, a questo punto sono tutte stanche di non vederci chiaro. Comprese noi. Qual è la verità? Manila non è rimasta comunque sorpresa della confidenza della Selassiè: “Non è la prima volta che fa così. Anche l’altra volta si stava mettendo una crema ma secondo me nasconde qualcosa“.

GF Vip 6, Delia e Alex erano d’accordo: la rivelazione

Cosa non torna della vicenda e del triangolo che ha visto come protagonisti – per mesi – Alex, Soleil e Delia? La tentazione di rispondere “tutto” è molto forte. Sappiamo ormai per certo che – almeno inizialmente – qualche gioco era stato messo in conto. Alex e Delia erano d’accordo di movimentare un po’ le acque, ma il tutto è sfuggito di mano, ritrovandoci con un triangolo infinito, in cui poi ha fatto la sua comparsa anche Stella.

Alex e Delia non stanno più insieme? Da Stella a Soleil, tutte le incognite

La vicenda appare confusa, ma soprattutto non si capisce quale sia il movente: un po’ di visibilità non basta. Se da una parte Alex Belli sostiene fortemente il suo “amore libero”, dall’altra l’idea di ritrovarci di fronte a un copione già scritto – e anche male – ci ha lasciate con un po’ di amaro in bocca.

Nella Casa del GF Vip 6, Delia Duran non si sta attirando molte simpatie, anche per i suoi continui sbalzi d’umore: ha lasciato Belli, poi ha tentennato e ha deciso di lasciarlo nuovamente e di togliersi la fede. E ci sarebbe anche Stella, la donna che vive con Delia Duran e Alex Belli, un’amica intima di ambedue. In ogni caso, è ormai un dato di fatto: la poca chiarezza sula questione ha decisamente stancato (anche Alfonso Signorini).