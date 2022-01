GF Vip, Alex e Delia e la verità sulla messinscena: il gioco è svelato

GF Vip 6: il cast ufficiale

Ricostruire la storia tra Alex e Delia al GF Vip 6 non è facile: sono stati troppi gli episodi che non hanno convinto gli spettatori. La verità è che quando si gioca, bisogna saper anche perdere. E quando si perde, arriva finalmente la verità. Perché quel che è iniziata come una “messinscena”, ora sta facendo soffrire i diretti interessati, e anche chi si è prestato al gioco. Come per Soleil Sorge, anche per Alex Belli e Delia Duran è arrivato il momento della “caduta delle maschere“: tutto è stato svelato in onda a Pomeriggio 5.

GF Vip 6, Alex Belli e Delia Duran erano d’accordo

L’ingresso di Delia Duran nella Casa del GF Vip ha riacceso l’interesse verso il legame tra Alex e Soleil. Il primo ha definito il loro rapporto come frutto di una “chimica artistica”, qualcosa che va oltre i fattori estetici, che supera i confini dell’attrazione. Eppure, si sta concretizzando quel pensiero, quella domanda che tutti ci siamo chiesti: quanto ci sarà di vero nella storia?

“Devo dire una cosa, all’inizio Delia e Alex erano d’accordo. Avevano pensato che Alex avrebbe fatto qualche gioco superficiale e leggero all’interno del programma”. A fare luce e chiarezza è stata la giornalista Silvana Giacobini. “Guarda che Alex ha dato un brivido di novità e interesse a questo Grande Fratello Vip. Questo come per dire che il marito era stato bravo. Peccato però che dopo questo gioco è sfuggito di mano a Belli. Adesso infatti Delia soffre e forse anche Soleil non sta benissimo“.

Tutto era iniziato come un gioco, e quante volte anche a noi sarà capitato di provare qualcosa di nuovo, magari per metterci alla prova, per spirito di avventura, per rompere gli schemi e fare qualcosa di frizzante? Siamo però consce che, quando si gioca con il fuoco, possiamo anche perdere tutto. Nella misura delle cose, gli amori possono finire, la fiducia può venire a mancare, e così è stato.

GF Vip, Delia Duran ha lasciato Alex Belli

I giochi creano dinamiche interessanti, ma possono anche rivelarsi complicati da gestire sul lungo periodo. Soprattutto, possono non essere compresi: non è solo questione di saper recitare, ma è anche sapersi fermare in tempo, riconoscere che ci sono confini che non dovrebbero essere superati. L’amore tra Alex e Delia si è incrinato ed è stato messo in discussione da loro stessi.

Alla fine, con il coraggio che tutti speravano tirasse fuori, Delia ha scelto di lasciare Alex, dopo un episodio spiacevole avvenuto in Casa, in cui ancora una volta Soleil Sorge ha voluto “pungere” la moglie di Belli. Quando si sceglie una maschera, bisogna anche saperla portare: quando si finge, bisogna anche saper dire la verità a un certo punto.

Tra Delia e Alex, le cose sono andate oltre. Ne è prova la scelta di rompere un matrimonio senza nemmeno un confronto. Invece, Belli, che ha scoperto della decisione, ha affermato di essere pronto a rientrare in Casa per tornare dalla moglie: “Io invito Delia a fermarsi perché tutto quello che le entra come informazioni è parziale. La invito ad entrare dentro di lei e capire se realmente quello che vuole fare è questo”. Temiamo però che sia troppo tardi: non sempre le ferite possono rimarginarsi.