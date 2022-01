Delia Duran, quando e perché la moglie di Alex Belli entra al GF Vip

GF Vip 6: il cast ufficiale

Manca davvero pochissimo a quello che sarà uno dei momenti salienti di questa edizione del Grande Fratello Vip: l’ingresso di Delia Duran. La moglie di Alex Belli, pronta a verificare di persona che cosa sia accaduto all’interno della Casa più spiata d’Italia tra l’attore e Soleil Sorge, ha già lanciato la sua “dichiarazione di guerra”. Nelle ultime ore, in effetti, è successo davvero di tutto.

Delia Duran, quando entra al GF Vip

Le sue intenzioni erano chiare ormai da tempo: Delia aveva in passato ammesso di voler entrare nella Casa del GF Vip, e quando suo marito è stato eliminato la sua curiosità si è fatta ancora più forte. E così, all’inizio di questo 2022 che si sta già rivelando ricco di sorprese (almeno per il pubblico televisivo), la splendida modella venezuelana ha annunciato di essere pronta a fare il grande passo. Nel corso della puntata del 7 gennaio, ha rivelato in diretta di aver già preparato le valigie per affrontare questa nuova avventura.

La Duran si è dovuta naturalmente mettere in quarantena, trascorrendo alcuni giorni chiusa in albergo come previsto dalle regole anti-Covid. Ma l’attesa è quasi finita: stando alle anticipazioni, svelate dallo stesso Alfonso Signorini durante lo scorso appuntamento del GF Vip, la bella modella varcherà la celebre soglia rossa il prossimo venerdì 14 gennaio. Pochissime ore ci separano dunque dall’evento tanto agognato dai telespettatori. Sì, perché sappiamo già che Delia, una volta fatto il suo ingresso nella Casa, non potrà fare a meno di affrontare Soleil.

Perché Delia Duran entra al GF Vip

È proprio la bella italoamericana, in effetti, il motivo per cui la Duran ha deciso di entrare nel cast del reality show. Nei mesi scorsi, quest’ultima ha assistito impotente al flirt nato tra suo marito e la Sorge, ai loro baci e alle tenerezze scambiate davanti alle telecamere. E se in un primo momento aveva giustificato Alex Belli, alla fine non è più riuscita a sopportare ciò che stava accadendo al GF Vip. Quando l’attore è stato squalificato per aver infranto il regolamento, Delia avrebbe potuto tirare un sospiro di sollievo.

Ma Alex ha continuato a spendere parole bellissime per Soleil, addirittura mandandole messaggi di incoraggiamento con cui ricordava il loro intenso legame. E sua moglie ha deciso di non poter più far finta di niente: la sua intenzione è quella di scoprire qual è davvero il clima che si respira a Cinecittà, nella speranza di capire perché Belli si è comportato in quel modo. “Ho ancora dei dubbi e voglio capire se quella situazione che lui racconta di aver trovato nella Casa corrisponde alla realtà. Io l’ho perdonato, ma non dimentico” – ha rivelato la modella.

Questa decisione non è stata apprezzata da suo marito, che in un primo momento si è opposto. Tuttavia, alla fine ha ceduto. Ciò non lo ha comunque messo al riparo dall’ira di Delia, che durante un collegamento al vetriolo ha rivelato: “Mi sono presa una pausa con Alex, perché continuiamo a litigare e a dirci delle brutte cose. Ho deciso di avere il mio spazio e di riflettere. Lui continua infatti a pensare a Soleil e a scriverle. E questo mi dà tanto fastidio. Invece di preoccuparsi del nostro rapporto, pensa solo a scrivere su Twitter“.

E ancora, rivolta direttamente all’attore: “Ho sofferto tre mesi e tu non ti preoccupi per il mio stato d’animo, ti preoccupi soltanto di rispondere ai tuoi fan. Fatti un esame di coscienza e vai per la tua strada, che io vado per la mia”. Sembra proprio che le prossime settimane saranno molto turbolente, e sicuramente all’interno della Casa del GF Vip ne accadranno di tutti i colori. Anche perché Soleil ha già subodorato qualcosa e ha annunciato che, se la Duran dovesse entrare al reality show, lei se ne andrebbe.