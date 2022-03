Mattino 5, perché Federica Panicucci ha condotto con la mascherina FFP2

Panicucci a Venezia 2021, Bacini replica agli attacchi con una lezione di stile

L’apertura di Mattino 5 del 3 marzo 2022 aveva qualcosa di diverso dal solito: la conduttrice Federica Panicucci è apparsa con una mascherina FFP2 rosa ben salda sul viso. Cos’è successo? Lo rivela lei stessa immediatamente, così da tranquillizzare il pubblico e chiarire perché la mascherina resta una barriera (di difesa per tutti) ancora molto, molto importante.

Federica Panicucci con la mascherina a Mattino 5: cosa è successo

Federica Panicucci ha immediatamente chiarito la situazione: è entrata in contatto con una persona risultata positiva al Covid 19 nei giorni scorsi. Lei stessa si è sottoposta a tampone e per il momento risulta negativa, aggiunge. Rassicura tutti sul fatto che stia bene, ma la mascherina resta comunque essenziale: la normativa vigente prevede che lei la utilizzi per tutto il tempo della trasmissione in modo da essere presente, proteggere tutto lo staff intorno a lei e schermare anche se stessa in un momento in cui potrebbe avere il sistema immunitario indebolito da una possibile positività in corso di manifestazione. La conduttrice ha spiegato infatti: “Pur essendo io negativa, la normativa prevede che io indossi la protezione della mascherina FFP2 per lavorare”.

Contenta di aver modo di essere comunque in diretta a Mattino 5 anziché bloccata a casa, aggiunge: “L’importante è farci compagnia” – sicuramente meglio che rimanere nella propria abitazione e lasciar solo il suo collega o condurre da remoto (come spesso accade ultimamente: è capitato anche a Serena Bortone nello studio di Oggi è un altro giorno, ma anche ad Alberto Matano e Anna Valle), soluzione pratica ma non sempre semplice da gestire con tanti ospiti e gli imprevisti della diretta.

Federica Panicucci: la conduzione con la mascherina

Subito dopo le rassicurazioni di rito, la Panicucci si è subito concentrata su un importante fatto di cronaca che l’ha scossa profondamente: ha raccontato la storia dalla giovane cuoca napoletana Alessandra Novello, in diretta dal suo locale nel centro storico di Napoli. In collegamento con la conduttrice, la ragazza ha raccontato la brutta vicenda che l’ha vista protagonista: un cliente l’ha prima palpeggiata, poi aggredita rompendole il setto nasale con una testata violentissima. In video con una medicazione sul naso e il viso gonfio, la ragazza ha commosso la Panicucci che ha commentato: “Ti ha dato una testata fratturandoti il naso. Io devo dirti che quello che hai vissuto è qualcosa di inimmaginabile. È stata un’aggressione brutale e immotivata”.

Una brutale aggressione poteva concludersi anche peggio: Alessandra è stata soccorsa rapidamente dalle forze dell’ordine impegnati in una ronda proprio nella strada in cui si trova il ristorante. Oltre a questa brutta pagina di cronaca, Federica Panicucci si è lanciata in una puntata ricchissima di spunti: aggiornamenti sul Covid, anticipazioni sulla puntata del Grande Fratello Vip, un aggiornamento sulla Regina Elisabetta che pare abbia sconfitto il Covid con proverbiale resilienza e aggiornamenti sul caso legato alla morte misteriosa di Liliana Resinovich. Insomma, niente può fermare il desiderio di informazione della conduttrice di Canale 5: il contatto con un positivo al Covid è stato solo un piccolo, breve incidente di percorso che non l’ha scoraggiata neanche per un istante.