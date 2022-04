Isola dei Famosi, è crisi maltempo per piogge forti. Alvin: “Momento complicato”

Isola, tutte pazze di Edoardo Tavassi: belloccio, brillante e capace di far ridere

“Momento complicato” per i naufraghi all’Isola dei Famosi: così Alvin descrive la situazione degli ultimi giorni in Honduras, dopo che una nuova ondata di maltempo si è abbattuta su Cayos Cochinos. I concorrenti, già provati dalla fame a poche settimane dall’inizio del programma, stanno affrontando una difficoltà dopo l’altra.

Isola dei Famosi, maltempo e imprevisti

I naufraghi cominciano a sentire tutto il peso dell’esperienza in Honduras. Già stremati dalla fame – e dai nervosismi causati per la disorganizzazione nel procacciamento del cibo – i concorrenti dell’Isola dei Famosi non smettono di incontrare difficoltà nel loro cammino.

Per i partecipanti al gioco le cose infatti non si mettono bene: sulla spiaggia di Cayos Cochinos si è abbattuta (di nuovo) un’ondata di maltempo, che ha letteralmente travolto i naufraghi, che sempre più stanchi, hanno avuto difficoltà a contrastare.

“Situazione meteorologica non bella oggi, piove, non smette. Giornata impegnativa anche per i naufraghi, si prevedono giorni difficili“, ha commentato Alvin su Instagram, tenendo così gli spettatori informati su ciò che sta accadendo in Honduras.

La pioggia non ha dato tregua ai naufraghi, che però in questo frangente hanno saputo mettere da parte tensioni e nervosismi (soprattutto riguardo il cibo) per concentrarsi sui disagi delle ultime ore. A complicare le cose, tra fame, stanchezza e piogge torrenziali anche un altro imprevisto, come si legge su Instagram: “A rendere difficili i primi giorni sulla nuova isola, l’attacco notturno dei granchi preoccupa i Naufraghi”. Una situazione non certo piacevole quando ci si trova costretti a dormire in capanne di fortuna su una spiaggia.

Isola, i naufraghi si coalizzano (ma dura poco)

Per la seconda volta in poche settimane i naufraghi si sono ritrovati a fronteggiare una tempesta in una spiaggia inospitale. A tutti è stato chiesto di indossare giubbotti anti pioggia per proteggersi dalla tempesta e dal vento fortissimo che ha rischiato di metterli di fronte ancora più difficile.

Oltre a dover costruire in fretta e furia un rifugio in cui trovare riparo dalla pioggia, i concorrenti hanno dovuto evitare che si spegnesse il fuoco, conquistato con sacrificio, fondamentale per scaldarsi e cucinare il cibo, importantissimo per la loro sopravvivenza.

Così, per evitare un ulteriore e grande disagio, nelle ultime ore tutto il gruppo si è dato da fare per costruire un riparo e mettere in sicurezza il fuoco. La coesione tra i naufraghi però è durata ben poco, perché si sa, i momenti complicati possono far inasprire tensioni già esistenti. E così è stato: i concorrenti hanno cominciato ad accusarsi l’un l’altro, prima di non impegnarsi adeguatamente per proteggere il fuoco, ma anche di non aiutare gli altri mostrando un certo egoismo.

Alla fine però, dopo giorni è tornato a splendere il sole, anche se una nuova sfida attende i partecipanti al reality di Canale 5. Come annunciato nella scorsa puntata da Ilary Blasi, quella del 7 aprile è stata l’ultima possibilità per i naufraghi di gareggiare in coppia. Le coppie saranno quindi separate, in un tutti contro tutti che rimescolerà per forza di cose le carte in tavola e soprattutto gli equilibri tra i naufraghi.