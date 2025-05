Anticipazioni Tutti per uno – Viaggio nel tempo, lo show de Il Volo con Antonella Clerici: tutti gli ospiti

Fonte: IPA Antonella Clerici

Quando la musica incontra la bellezza del patrimonio artistico italiano, nasce qualcosa di raro. Da lunedì 19 maggio, in prima serata su Canale5, torna Tutti per uno – Viaggio nel tempo, il nuovo capitolo dello show firmato Il Volo, che si conferma così tra i format più eleganti e amati del palinsesto televisivo. Sullo sfondo del maestoso Palazzo Te di Mantova, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble apriranno le porte di un evento per il quale hanno voluto a loro fianco colei che per prima aveva creduto nel loro talento: Antonella Clerici. La location, già di per sé scenografica, si trasforma in un teatro a cielo aperto, dove l’arte architettonica incontra la musica senza tempo. E sarà proprio questo il filo conduttore delle tre serate: un viaggio sonoro attraverso epoche, generi, stili, che mescolano il repertorio de Il Volo con i grandi nomi della musica italiana e internazionale.

Tutti per uno – Viaggio nel tempo, le anticipazioni del 19 maggio

L’attesa è alta e non a caso. La prima delle tre serate-evento sarà guidata da un volto che è sinonimo di calore e familiarità. Antonella Clerici, ospite speciale e co-conduttrice della puntata d’apertura, affiancherà i tre artisti in un racconto musicale e umano che ripercorre il lungo percorso che li ha portati fino a qui. I preparativi sono già cominciati ed è stata proprio lei ad anticipare qualcosa sulle sue Stories di Instagram dove si mostra già entusiasta per questo appuntamento storico che la porta su Canale5.

Dopotutto, è stata lei tra le prime a credere fortemente nel loro talento e nel potere del trio, formato durante il suo show Ti lascio una canzone. Da quel momento, la loro carriera è stata una lunga corsa verso il successo, fino a raggiungere i maggiori palchi di tutto il mondo dove oggi sono apprezzatissimi. Chi li conosce bene assicura che siano molto dediti al lavoro e che continuino a studiare ogni giorno per migliorarsi. Nel frattempo sono anche cresciuti come uomini: Ignazio Boschetto è infatti in attesa del suo primo figlio dalla moglie Michelle Bertolini.

Gli ospiti

Accanto a momenti solisti e interpretazioni corali, ogni puntata di questo spettacolo musicale ospiterà grandi nomi della musica italiana e internazionale, disposti a mettersi in gioco accanto agli artisti de Il Volo in una dimensione nuova.

La prima serata si annuncia esplosiva: Fiorella Mannoia e Massimo Ranieri porteranno in scena il valore della canzone d’autore. Gigi D’Alessio e Gaia daranno voce alle contaminazioni pop e contemporanee. E poi Placido Domingo, Malika Ayane, Giorgio Panariello ed Eros Ramazzotti, in un susseguirsi di duetti, aneddoti ed emozioni. Ogni esibizione sarà una tappa del viaggio nel tempo, un ritorno a quegli anni in cui la musica segnava momenti di vita: la prima canzone cantata da bambini, il brano ascoltato in auto con i genitori, o quello dedicato a una persona speciale. Il pubblico, da casa, sarà spettatore e protagonista, immerso in un racconto che gli appartiene.

Quando e dove vedere Tutti per uno – Viaggio nel tempo

La prima serata di Tutti per uno – Viaggio nel tempo va in onda il 19 maggio su Canale5 dalle 21,30 circa, subito dopo il consueto appuntamento con Striscia la Notizia. Lo show è visibile in contemporanea sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity e sui canali ufficiali di Mediaset.

Non è solo intrattenimento: Tutti per uno – Viaggio nel tempo è anche un omaggio alla cultura e alla bellezza del nostro Paese. Giunto alla sua terza edizione, lo show – ideato da Michele Torpedine e prodotto da FriendsTv per Mediaset – si è evoluto in un vero e proprio manifesto della musica italiana nel mondo. La regia è di Luigi Antonini.