Fonte: Getty Images Giorgia, 10 look che hanno fatto la storia tra eleganza e semplicità

Giorgia è inarrestabile ed è pronta per il lancio del suo nuovo singolo, ovvero L’unica (esattamente come lei). Per l’occasione, l’artista ha sfoggiato un mini dress rosso da favola. Impeccabile anche nello stile, per Giorgia è un momento d’oro, un periodo in cui continua a raccogliere i frutti del suo lavoro. Da venerdì 20 giugno, dunque, è disponibile il nuovo singolo, ma prima è previsto il debutto dei concerti per i 30 anni di Come Saprei, grande classico della musica italiana.

Giorgia in mini dress, il look per il lancio del singolo L’unica

Cosa c’è di meglio di un lancio in grande stile, completo di mini dress rosso, esempio perfetto di essenzialità? Giorgia ancora una volta ci conquista con una scelta di moda ad hoc per lei: la linea del tubino è asciutta e aderente, scolpisce la silhouette con naturalezza, mentre il tessuto, dalle linee pulite, accompagna i movimenti con discrezione. Particolarmente azzeccata la scelta di accessori minimal, che conferma la cifra stilistica dell’ensemble: un’eleganza moderna, priva di orpelli. Completano il look décolleté ton sur ton.

Fonte: Ufficio stampa ON

E, del resto, c’è un motivo se è conosciuta come l’eterna ragazzina: il suo stile è quasi sempre minimal, senza eccessi, proprio come il look scelto per il lancio del singolo. Ci aveva già conquistate a Sanremo, nel 2024, quando in veste di co-conduttrice non aveva sbagliato una scelta in fatto di outfit. E il look à la garçonne? Indimenticabile. Per l’artista, è ora il momento di dedicarsi al lavoro: il lancio del nuovo singolo, i concerti, ma anche X Factor, dove è stata confermata come conduttrice per la seconda volta, dopo lo splendido lavoro fatto per la scorsa edizione.

Il lancio del nuovo singolo e il tour per i 30 anni di Come Saprei

Il successo ottenuto con La cura per me (c’è ancora chi non ha digerito l’esclusione di Giorgia dal podio a Sanremo 2025)? Ovviamente stratosferico: è stato certificato platino e per tre mesi è stato praticamente ai vertici delle classifiche radio e streaming, ottenendo ascolti da record. Ora Giorgia lancia dunque il nuovo singolo L’unica, dal 20 giugno in radio e in digitale. Il brano è stato composto e prodotto da Cripo e Katoo e scritto da Alessandro La Cava e Federica Abbate: viene descritto come senza tempo, leggero e potente al contempo, come sa essere un amore estivo.

Ma prima è il momento del debutto alle Terme di Caracalla di Roma, precisamente venerdì 13 e sabato 14 giugno, per il Come Saprei Live 2025. Il tour, che prevede concerti in varie date estive, celebra appunto i 30 anni di un brano che ha fatto la storia, a dir poco, della musica. Naturalmente, il suo tour sta continuando a registrare un sold out dopo l’altro. E da novembre, però, c’è un’altra sfida ad attenderla: torna a esibirsi, infatti, nei palasport italiani. Senza dimenticare il suo impegno a X Factor, dove torna al fianco della giuria con una piccola ma grande novità: al posto di Manuel Agnelli, infatti, vedremo un altro cantante (amatissimo), ovvero Francesco Gabbani.