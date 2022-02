GF Vip, la passione tra Biagio e Miriana e tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Nell’ultima puntata del GF Vip 6 sono stati tanti i colpi di scena, ma uno su tutti ha lasciato il pubblico (e non solo) senza fiato. Si tratta della sorpresa fatta a Miriana Trevisan, la quale ha ricevuto il saluto dell’ex concorrente Biagio D’Anelli con il quale fin da subito si era instaurato un rapporto particolare nonostante le varie incomprensioni tra i due. Ad oggi, però, sembra che tra Biagio e Miriana non ci siano più barriere di alcun tipo, e la passione tra i due in diretta lo ha dimostrato. Ma la sorpresa per la showgirl non è finita qui, perché il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di farle un regalo davvero grande.

Miriana e Biagio, la passione dopo la lontananza

Per una volta, dopo tanto tempo, nella casa del Grande Fratello Vip non si è parlato di relazioni riferendosi solo all’ormai vecchio trio formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. La sorpresa più bella è senza dubbio stata riservata a Miriana Trevisan, la quale ha potuto incontrare l’ex concorrente Biagio D’Anelli, con il quale aveva fin da subito avuto un rapporto speciale all’interno della Casa.

Dopo un periodo di quarantena, Biagio D’Anelli ha potuto riabbracciare la sua bella Miriana, ma non solo: i due si sono scambiati un bacio passionale tra lo stupore della stessa Trevisan che non immaginava di potersi avvicinare, viste le regole Covid. Eppure tutto era stato pensato nei minimi dettagli, tant’è che Alfonso Signorini ha deciso di lasciare il ragazzo per una notte intera all’interno della Casa del GF Vip. Una notizia meravigliosa, per Miriana, che poco prima aveva ricevuto una dichiarazione d’amore d’altri tempi, colma di romanticismo: “Sono tradizionalista e voglio solo te”, le ha detto, ufficializzando così la loro relazione dopo aver rivelato di aver rotto definitivamente ogni rapporto con la sua ormai ex fidanzata.

Soleil e Delia, una lotta senza fine

Come in ogni puntata del GF Vip che si rispetti, due delle protagoniste assolute sono senza dubbio Delia Duran e Soleil Sorge. Alex Belli, dal canto suo e dalla poltrona dello studio, continua a ribadire le differenze che lo spingono ad amare entrambe le due donne anche se in forme diverse. Delia però non ci sta, e (almeno apparentemente) ha dichiarato di voler mettere fine a tutta questa storia. Il motivo? Non ce la fa più e non riesce a reggere il peso dei continui confronti e delle conferme sul rapporto tra Alex e Soleil.

Un sorriso, però, alla fine Delia l’ha tirato fuori. In nomination con Soleil e Giucas Casella, ha creduto di essere eliminata dal gioco perché la più votata. Non sapeva, però, così come non lo sapevano gli altri, che il televoto non chiedeva di votare il meno amato, ma il più amato. Quasi stentava a crederci, ma alla fine è riuscita a godersi questa sua piccola vittoria nonostante tutto.

L’abbandono di Gianmaria Antinolfi

Il concorrente Gianmaria Antinolfi ha abbandonato la casa del GF Vip, proprio nell’ultima puntata andata in onda il 31 gennaio. La sua è stata una scelta dettata da impegni lavorativi che non avrebbe potuto più rimandare. Così, in diretta con Alfonso Signorini, Gianmaria ha dichiarato la sua scelta definitiva, mostrandosi comunque dispiaciuto, forse non tanto quanto lo sono stati i suoi fan.

L’imprenditore, infatti, ha avuto un percorso all’interno della Casa del GF Vip sempre più in crescendo, e alla fine era riuscito a conquistare il cuore di tutti i telespettatori grazie alla sua genuinità e simpatia. “Avevo preso degli impegni molto importanti. Sono riuscito a spostarli un pochino però adesso abbiamo fatto tutto il possibile per rubare un po’ di tempo in più”.