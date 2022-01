GF Vip, la furia di Giucas Casella e tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Si avvicina sempre più la data della finale e i concorrenti del GF Vip 6 iniziano a “perdere colpi”. È inevitabile quando sei chiuso dentro la Casa più spiata d’Italia da quattro mesi e viene sempre più difficile tener su quella “maschera” che ti ha fatto andare avanti. Proprio quel che è accaduto nell’ultima puntata del reality a Giucas Casella, personaggio tra i più amati anche per la sua flemma e per quel suo modo di fare sempre serafico e un po’ svampito.

La furia di Giucas Casella contro Nathaly Caldonazzo

Dobbiamo ammetterlo, quando la persona più tranquilla e pacifica del mondo va su tutte le furie c’è da preoccuparsi. Nell’ultima puntata del GF Vip 6 il pubblico ha assistito a una scena davvero inaspettata: mentre si discuteva delle nomination della scorsa puntata, Giucas Casella ha avuto una reazione che nessuno avrebbe mai immaginato di vedere.

Nello specifico si parlava della reazione di Nathaly Caldonazzo che non ha minimamente creduto alla motivazione addotta da Giucas per la sua nomination (la seconda). Lo ha accusato di trovare una scusa dietro l’altra per non ammettere che per lei, in fondo, non prova troppa simpatia.

Ed è qui che si è scatenata la reazione dell’illusionista, quando la showgirl gli ha dato del “falso”. Giucas ha iniziato a tremare, si è alzato in piedi (cosa che fa solo per i siparietti con Signorini) e ha perfino alzato la voce, sentendosi pure in colpa con il pubblico per essersi mostrato in questo modo. “Io non sono così”, ha detto al conduttore, mortificato per lo spettacolo poco edificante andato in onda.

La dolce sorpresa di Manuel a Lulù

Il GF Vip 6 è un’altalena di emozioni contrastanti e, se da una parte abbiamo visto un Giucas Casella furioso come mai avevamo visto prima, dall’altra non sono mancati i momenti dedicati ai bei sentimenti. In particolare quello che ha visto protagonisti Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, la giovane coppia che la Casa di Cinecittà ha dapprima unito e poi separato.

Manuel è uscito dal gioco nella scorsa puntata (per sua volontà), lasciando la sua amata Lulù da sola. Così Signorini ha colto la palla al balzo per farli parlare ancora una volta, appianando quella distanza che sembra non aver minimamente scalfito i loro sentimenti. Manuel ha rivelato a Lulù di essere andato a casa sua, trascorrendo del tempo con la sorella Clarissa e la loro mamma, cagnolino incluso. Insomma, un bel gesto d’amore che rende questa coppia – su cui nessuno avrebbe scommesso – ancor più promettente.

Il dolore di Kabir Bedi per la perdita del figlio

L’ultima puntata del GF Vip 6 ha aperto anche una pagina molto dolorosa per uno dei concorrenti del reality. Kabir Bedi ha raccontato la triste storia del figlio Siddarth, morto suicida quando aveva soltanto 25 anni. “È terribile – ha detto l’attore -. Perdere un figlio per un suicidio non potete capire quanto ti tocca. Negli ultimi mesi, cercavo di stargli vicino ma non riuscivo a convincere mio figlio”.

Kabir Bedi ha poi rivelato che il figlio soffriva di schizofrenia e che spesso perdeva totalmente la sua lucidità. Le medicine non funzionavano e alla fine non è riuscito a trattenere tutta la sua sofferenza, preferendo andarsene: “Sentiva di non avere più significato, per lui la vita non significava nulla”. Il dolore più grande per qualsiasi genitore.