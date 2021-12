Chi è Silvana Curcio, (ex) fidanzata di Biagio D’Anelli

Biagio D’Anelli, uno degli ultimi fortunati ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip, sta facendo parlare di sé per il suo legame speciale con Miriana Trevisan.

Sono passate poche settimane da quando D’Anelli ha varcato la porta rossa del loft di Cinecittà, e il legame con la showgirl sembra andare oltre quella “splendida amicizia” di cui i due parlano da qualche tempo.

Il problema però è che l’influencer di gossip, mentre se ne sta nella Casa del Grande Fratello Vip a flirtare con Miriana Trevisan, fuori ha una donna che lo aspetta, la fidanzata con cui vive da qualche anno una relazione a distanza.

Silvana Curcio, chi è la (ex) fidanzata di Biagio D’Anelli

Silvana Curcio è diventata nota al grande pubblico per essere colei che ha rubato il cuore di Biagio D’Anelli, l’opinionista e latin lover più celebre dei salotti televisivi italiani.

Mora, occhi neri e lineamenti mediterranei, la donna è di origini calabresi, ma residente a Stoccarda, città della Germania meridionale, dove vive da tempo. La Curcio è un’imprenditrice, gestisce infatti un’azienda di calzature portando avanti diversi progetti.

Oggi è lontana dal mondo dello spettacolo ma in passato – nel 2004 per la precisione – proprio grazie alla sua bellezza mediterranea, ha partecipato a “Miss Italia nel Mondo” come rappresentante della Germania.

Ma a parte questa apparizione in gioventù sul piccolo schermo, l’ex reginetta di bellezza ha tenuto lontani i riflettori dalla sua vita: la notorietà non è qualcosa che ha intenzione di raggiungere.

Biagio D’Anelli, la love story con Silvana Curcio

La love story tra Biagio D’Anelli e Silvana Curcio è stata resa pubblica nel 2019 dall’esperto di gossip che, ospite di Barbara D’Urso nel salotto di Pomeriggio Cinque, ha rivelato per la prima volta alcuni dettagli della sua relazione: “È la prima volta in 36 anni che mi sono innamorato. Sono felice e sono sereno”, aveva confessato.

D’Anelli poi, nelle settimane all’interno della Casa del GF Vip, ha parlato della storia d’amore con la donna, di un “rapporto complicato” a causa della distanza che viene colmata solo da videochiamate e messaggi.

Nel frattempo però il legame con Miriana Trevisan si è fatto sempre più intenso, tanto da portarla a esporsi sui social: “Io non ho rilasciato nessun tipo di dichiarazione e non ho intenzione di farlo – ha annunciato la donna con un post su Instagram – Ritengo che i social e la tv non siano il luogo adatto per parlare di certi argomenti. Avrò modo di chiarire al di fuori dei riflettori”.

Pare che la donna abbia preso una decisione in merito: “Secondo quanto apprende Novella 2000, Silvana Curcio avrebbe deciso di mollare Biagio ora che D’Anelli, concorrente del GF Vip, ha manifestato un chiaro interesse verso la coinquilina Miriana Trevisan”, ha fatto sapere il magazine diretto da Roberto Alessi.