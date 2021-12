Barbara D’Urso, perché Pomeriggio Cinque è stato sospeso e chi la sostituisce

Barbara D’urso, cambio di look a Pomeriggio Cinque

Con le vacanze di Natale alle porte, Mediaset ha deciso di mescolare le carte in tavola: molte sono le novità nel palinsesto invernale, che vede l’assenza di una delle grandi protagoniste della tv italiana. Stiamo parlando di Barbara D’Urso, che perde anche il suo show Pomeriggio Cinque. Scopriamo chi prenderà il suo posto.

Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque in pausa

Nell’ultimo periodo si è tanto parlato del futuro professionale di Barbara D’Urso, che mai come in questo momento è apparso così in bilico. Il motivo? L’avvicinarsi delle feste natalizie e il consueto cambio di palinsesto. Anche quest’anno, Pomeriggio Cinque si prende una pausa di qualche settimana, e la conduttrice potrà dunque concedersi un po’ di meritato riposo dopo una stagione piuttosto intensa. Al suo posto, arriva un nuovo format che più sembra incarnare la linea editoriale rinnovata che già da tempo era stata annunciata da Piersilvio Berlusconi.

Si tratta di Pomeriggio Cinque News, uno spazio dedicato all’approfondimento di argomenti di attualità. A condurlo è Simona Branchetti, una delle più amate giornaliste di casa Mediaset. Lo show prende il via lunedì 20 dicembre 2021, giusto in tempo per le vacanze di Natale, e si protrarrà a lungo. Come anticipato, questo nuovo programma risponde meglio alle esigenze cui la rete ha deciso di rifarsi: più spazio alle news e all’attualità, con giornalisti esperti del settore, tagliando via una gran fetta di intrattenimento. La svolta dell’emittente ha avuto inizio già nei mesi scorsi, con l’addio ad alcune trasmissioni di punta. Ma a quanto pare non è ancora conclusa.

Questa novità ha infatti coinvolto anche Federica Panicucci. La conduttrice di Mattino Cinque, anch’essa in pausa natalizia, è stata sostituita dal collega Francesco Vecchi. Sul suo conto sono circolate molte indiscrezioni, e si era addirittura parlato di un possibile addio a Mediaset. È stata la Panicucci stessa a smentire tutto, con un breve messaggio social che lascia poco spazio ai dubbi: “Per quanto riguarda Mattino Cinque, tornerò il 10 gennaio”. Una dichiarazione lapidaria, eppure esaustiva per tutti i fan della presentatrice.

Quando torna Barbara D’Urso?

La situazione sembra essere ben diversa per Barbara D’Urso. Le sue vacanze natalizie dureranno più a lungo, da quanto si apprende dal comunicato stampa emesso dall’emittente: il suo ritorno è previsto solamente per lunedì 17 gennaio 2022. La conduttrice può approfittare di questa preziosa settimana aggiuntiva di ferie per dedicarsi ad altri progetti. Pare infatti, almeno dagli indizi che lei stessa continua a lanciare su Instagram, che ci sia qualcosa che bolle in pentola. In effetti, da quest’anno i suoi impegni televisivi si sono drasticamente ridotti.

Barbara ha già perso Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, i suoi show domenicali, sempre per l’esigenza di Mediaset di dare un taglio al settore infotainment e concentrarsi maggiormente sull’informazione. Il pubblico spera però in un ritorno della conduttrice, anche in format diversi. Ad esempio, si è parlato di un suo possibile coinvolgimento in una nuova edizione de La Talpa, show da tempo lontano dallo schermo. Ancora è però tutto da vedere.