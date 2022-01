GF Vip, Gianmaria si commuove per la mamma: tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Il Grande Fratello Vip 6 non si smentisce mai. L’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini è stata un’altalena di emozioni che è andata ben oltre le aspettative del pubblico. Ma se c’era grande attesa per l’ingresso di Delia Duran nella Casa più spiata d’Italia (o meglio, per la reazione di Soleil Sorge), d’altra parte non sono mancati momenti di grande commozione e quei “battibecchi” che ormai dominano le dinamiche dello show. La puntata del 14 gennaio è stata molto particolare soprattutto per Gianmaria Antinolfi: il “playboy” della Casa di Cinecittà (ricordiamo il “flirt” con Belen) ha ricevuto una splendida sorpresa da mamma Esmeralda.

Alfonso fa una sorpresa a Gianmaria: arriva mamma Esmeralda

Nonostante le critiche, tutti hanno sempre riconosciuto a Gianmaria una profonda sensibilità. Gli stessi concorrenti del GF Vip hanno sempre sottolineato come sia un ragazzo dal cuore d’oro, di sani principi e con una grande voglia di donare e ricevere amore. E per chi ancora avesse qualche dubbio, ci ha pensato mamma Esmeralda a confermare il tutto.

Un incontro emozionante, una splendida sorpresa per l’imprenditore napoletano che non è riuscito a trattenere le lacrime di fronte alla donna che gli ha donato la vita. La mamma è sempre la mamma e questo Gianmaria lo sa bene. E vederlo così emozionato e con la voce tremante, in fondo, è stato un momento bello e pulito di questa puntata del GF Vip.

Dopo un filmato sull’infanzia di Gianmaria, mamma Esmeralda ha voluto dare qualche consiglio all’amato figlio, suggerendogli di vivere l’avventura nel reality con più leggerezza. Ma Alfonso Signorini non poteva che cogliere la palla al balzo per chiedere alla signora cosa ne pensasse del rapporto tra Antinolfi e le donne della Casa. La risposta? Ovviamente molto diplomatica: è molto difficile scegliere tra ragazze belle come Federica, Sophie e Soleil.

Sophie e Alessandro in crisi: lo “zampino” di Jessica

Gianmaria tra alti e bassi sta vivendo una conoscenza più “approfondita” con Federica Calemme. L’interesse per Sophie Codegoni è ormai un ricordo lontano e d’altro canto anche l’ex tronista di Uomini & Donne non ha perso tempo per consolarsi. Da quanto ha fatto il suo ingresso nella casa, la Codegoni ha iniziato una love story con Alessandro Basciano.

In questo turbinare di amore e passione, però, pare esserci un “terzo incomodo”. O meglio, Sophie ha deciso che è così: la ragazza è convinta che Jessica Selassiè cerchi in qualche modo di minare la relazione con Basciano. Alfonso Signorini ha cercato di indagare più a fondo nella vicenda, senza venirne però a capo. Ci ha pensato Clarissa dallo studio a mettere i puntini sulle “i”, sottolineando come una battutina non possa mettere in crisi un’intera relazione. Insomma, secondo la Selassiè Sophie sarebbe non solo esagerata ma anche prevenuta nei confronti di Jessica e dovrebbe cercare di esserle più amica.

Carmen abbandona la Casa: il gelo di Maria Monsè

Dopo aver superato indenne decine di nomination, per Carmen Russo è arrivato il momento di abbandonare la Casa. Per la ballerina è stato un bel percorso, anche se non sono mancati gli screzi con qualche concorrente. L’ultimo in ordine di apparizione è stato quello che Alfonso Signorini ha ribattezzato il Matrimonio-Gate: Nathaly Caldonazzo aveva affermato di essere stata invitata al matrimonio dal marito (Enzo Paolo Turchi), mentre la Russo ne era all’oscuro.

Dopo il confronto tra i tre, sembrava che la vicenda fosse definitivamente archiviata, e invece ecco la “sorpresa”. Carmen Russo è entrata in studio tra gli applausi scroscianti del pubblico e la standing ovation dei suoi ex compagni di avventura, a eccezione di Maria Monsè, pronta a scagliarle contro un duro attacco. “Ho ritrovato l’invito di matrimonio. Le tue bugie hanno le gambe corte. Sei una bugiarda!”, le ha detto a gran voce mentre Signorini cercava di placare le sue ire.