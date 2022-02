Francesco Scognamiglio, chi è lo stilista che veste Ornella Muti a Sanremo 2022

Sanremo 2022, i super ospiti del Festival. Anche sulla nave

Il palco dell’Ariston si sa, è un banco di prova oltre che per gli artisti in gara, anche per gli ospiti che partecipano al Festival di Sanremo.

Lo sa bene Ornella Muti, la co conduttrice della prima serata della kermesse musicale al fianco di Amadeus, che ha voluto lo stilista napoletano Francesco Scognamiglio – al suo debutto a Sanremo – dopo aver declinato l’invito di Giorgio Armani a vestirla per la prestigiosa occasione.

Chi è Francesco Scognamiglio

Francesco Scognamiglio è nato a Pompei nel 1975 e dalla piccola cittadina campana ha iniziato a muovere i primi passi nella moda. Dopo aver terminato gli studi all’Istituto Superiore di Design di Napoli, si è trasferito a Milano per provare a diventare uno stilista.

Ha così iniziato a lavorare per molte case di moda importanti, collaborando per tanti anni al fianco di Gianni e Donatella Versace. Da lì la sua carriera è decollata: nel 1998 ha aperto il suo primo atelier di moda a Pompei e nel 2000 è arrivato anche il debutto sulle passerelle, precisamente al Palazzo Barberini di Roma, presentando una sua collezione ispirata agli Anni Ottanta.

Il suo talento è stato ben presto riconosciuto a livello internazionale e in occasione di una visita a New York, Scognamiglio ha conosciuto Madonna, che ha voluto fortemente essere vestita da Scognamiglio per il videoclip di Give it 2 me.

Tra le star che indossano le sue creazioni non possiamo non menzionare Lady Gaga, che ha voluto gli abiti dello stilista per i suoi tour internazionali; e ancora Beyoncè, Jennifer Lopez, Nicki Minaj, la famiglia Kardashian al gran completo, Nicole Kidman, senza dimenticare le italiane Laura Pausini ed Emma.

Proprio con quest’ultima si è vociferato in passato che ci fosse un certo feeling: nonostante i pettegolezzi, sembra che tra lo stilista e la cantante ci sia solo una grande amicizia.

Francesco Scognamiglio, perché Ornella Muti lo ha scelto per Sanremo 2022

Dopo il “rifiuto” rivolto a Giorgio Armani, Ornella Muti ha voluto lo stilista napoletano Francesco Scognamiglio per il suo Sanremo. È stato lui a realizzare i due abiti che l’attrice indosserà al Festival: l’attrice lo ha scelto perché i due si conoscono da molti anni e gli ha affidato la cura della sua immagine in toto.

Ma non solo: la decisione dell’attrice pare sia dovuta anche a una visione ecosostenibile della moda. Gli abiti di Scognamiglio infatti sono stati realizzati in tessuti naturali, con grande talento e maestria artigianale. “Per la signora Ornella Muti ho preparato due abiti che confermano il messaggio di sostenibilità della mia moda“, ha rivelato Scognamiglio all’Ansa. “Il primo è un peplo nero, ispirato a Pompei, la mia città natale, realizzato in seta naturale, con bustier in jersey montato su neoprene, ricamato con jais e spacco laterale molto profondo. Il secondo è un ferrau in tulle color carne, ricamato in 3D con cristalli Swarovski”.

“Sono stata una testimonial di Armani per mia scelta per tanto tempo. Per me Giorgio è unico, lo amo nella vita, sarà sempre Re Giorgio“, ha confessato la Muti durante la conferenza stampa del Festival. “Questa volta non ci siamo trovati. Ho voluto avere un look diverso, succede. Che male c’è?”.