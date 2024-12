Gennaio è alle porte, ma cosa vedremo in tv? Ecco le fiction trasmesse in Rai nel 2025

Fonte: Ansa Serena Rossi

Un anno ricco di emozioni, storie romantiche e un ritorno alla grande tradizione narrativa che da sempre caratterizza il servizio pubblico. Il 2025 delle fiction di Rai1 si apre con una proposta a metà strada tra i grandi classici della letteratura, biografie appassionanti e drammi storici di sicuro impatto impatto. Si parte già a gennaio, con le prime novità già annunciate e che erano state anticipate nel corso della presentazione dei palinsesti della tv nazionale, con una piccola ma importante incursione alla Festa del Cinema di Roma.

Le fiction Rai del 2025 a gennaio

A gennaio, debutta la miniserie Leopardi – Il poeta dell’Infinito, un’attesissima produzione presentata in anteprima al Festival di Venezia. Diretto da Sergio Rubini e con un cast d’eccezione tra cui Leonardo Maltese, Cristiano Caccamo e Giusy Buscemi, questo racconto in due puntate racconta la vita e la poetica di Giacomo Leopardi, divisa tra Recanati e Napoli, promettendo una visione molto diversa rispetto a quella che viene solitamente presentata del poeta del pessimismo cosmico.

Ancora a gennaio, arriva anche Il conte di Montecristo, un’opera internazionale diretta dal Premio Oscar Bille August, con un cast che include il carismatico Jeremy Irons. Presentato alla Festa del Cinema di Roma alla presenza del protagonista Sam Claflin, questo adattamento riporta in tv il fascino intramontabile dell’epico romanzo di Alexandre Dumas. A completare il mese, un omaggio alla storia della Rai con una fiction dedicata al celebre programma Carosello, che vedrà protagonisti Giacomo Giorgio e Ludovica Martino in un viaggio nostalgico e appassionante.

Le altre fiction del 2025 su Rai1

Ma il 2025 non si ferma qui: Rai1 continua a proporre storie che intrecciano passato e presente. Tra queste spicca La farfalla impazzita, un’intensa narrazione sull’eccidio delle Fosse Ardeatine con Elena Sofia Ricci, e La bambina con la valigia, che affronta il dramma dell’esodo giuliano-dalmata. Le biografie trovano il loro spazio con titoli come Champagne, dedicato alla vita del leggendario Peppino Di Capri, e Miss Fallaci, che racconta gli esordi della famosa giornalista Oriana Fallaci, interpretata da Miriam Leone.

Dopo il Festival di Sanremo, il pubblico potrà immergersi in Belcanto, un dramma storico ambientato nel mondo dell’opera lirica del XIX secolo, con Vittoria Puccini e Caterina Ferioli. Anche il ciclo di commedie romantiche Purché finisca bene ritorna con Tutto a posto, pronto a far sorridere e riflettere. I fan delle serie già consolidate non rimarranno delusi, grazie al ritorno di titoli amatissimi. Mina Settembre, con Serena Rossi, giunge alla sua terza e ultima stagione, mentre Imma Tataranni, con Vanessa Scalera, si prepara per la quarta stagione, mantenendo alta l’attenzione sulle vicende della PM più originale d’Italia.

Non mancheranno Il Commissario Ricciardi 3, con Lino Guanciale, e il secondo capitolo di Black Out – Vite sospese, con Alessandro Preziosi. Per gli amanti delle produzioni Lux Vide, serate indimenticabili attendono con l’ottava stagione di Un Passo dal Cielo, che vede Giusy Buscemi come protagonista, e il ritorno di Che Dio Ci Aiuti, con Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci, che tornerà a vestire i panni di Suor Angela in alcune puntate.

Anche la serata internazionale ha il suo spazio, con la quarta stagione di Morgane – Detective Geniale, una serie francese che continua a conquistare il cuore del pubblico italiano.

Le fiction del 2025 di Rai2

Su Rai 2, il 2025 si concentra su produzioni di punta. A febbraio torna la serie fenomeno Mare Fuori, che con la sua quinta stagione è pronta a superare le aspettative, intrecciando nuovi intrighi e rivelazioni. L’attesa per questa serie, già amatissima dai giovani, è amplificata dalla possibilità di vederla in anteprima su RaiPlay prima della messa in onda televisiva. Un’altra chicca di Rai 2 sarà la seconda stagione di The Bad Guy, con Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi e la new entry Stefano Accorsi. La serie, già apprezzata su Prime Video, si prepara a conquistare anche il pubblico della tv generalista.