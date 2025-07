Festival di Venezia 2025, i film in concorso e super ospiti

Dal 27 agosto al 6 settembre il Lido si accende con 21 film in gara, 5 titoli italiani e ospiti glamour come Julia Roberts, George Clooney e Kate Blanchett

IPA I film in gara al Festival di Venezia

Dopo il matrimonio di Bezos, il Lido di Venezia si prepara a risplendere di eleganza vera dal 27 agosto al 6 settembre 2025 con la 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Tra anteprime mondiali e red carpet sfavillanti, l’evento si conferma non solo un appuntamento culturale di primo piano ma anche una vetrina di mondanità.

Le notti veneziane si animeranno di party esclusivi, abiti da sogno e volti celebri: già si prevede l’arrivo di star internazionali del calibro di Julia Roberts, Emma Stone, Cate Blanchett e George Clooney, pronti a incantare fotografi e fan con il loro charme hollywoodiano. Vediamo ora il programma ricchissimo e variegato.

I film in gara alla Mostra del Cinema di Venezia 2025

In concorso per il Leone d’Oro 2025 ci sono 21 film provenienti da tutto il mondo, tutti presentati in prima mondiale. Ecco alcuni dei titoli più attesi:

Guillermo del Toro con Frankenstein, nuova rilettura del classico gotico;

Yorgos Lanthimos con Bugonia, che vede protagonista Emma Stone;

Kathryn Bigelow con il thriller politico A House of Dynamite;

Jim Jarmusch con Father Mother Sister Brother, film a episodi con un cast stellare (Tom Waits, Cate Blanchett, Adam Driver);

Park Chan-wook con No Other Choice, noir tratto da un romanzo;

François Ozon con L’étranger, adattamento di Lo straniero di Camus;

Noah Baumbach con Jay Kelly, girato in parte in Italia con George Clooney e Adam Sandler;

Olivier Assayas con The Wizard of the Kremlin, con Jude Law e Alicia Vikander;

László Nemes con Orphan;

Mona Fastvold con il musical The Testament of Ann Lee, con Amanda Seyfried;

Benny Safdie con The Smashing Machine, con Dwayne “The Rock” Johnson ed Emily Blunt.

Tutti i film italiani presenti

L’Italia quest’anno recita un ruolo da protagonista in tutte le sezioni ufficiali della Mostra. Sono ben cinque i film italiani in concorso a Venezia 2025 (un numero record per le recenti edizioni) a conferma dell’ottimo stato di forma del nostro cinema:

La Grazia di Paolo Sorrentino (dramma ambientato a Napoli che avrà l’onore di inaugurare il festival);

Elisa – Io la volevo uccidere di Leonardo Di Costanzo;

Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi (documentario in bianco e nero su Napoli);

Duse di Pietro Marcello (ritratto della leggendaria attrice Eleonora Duse, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi);

Un film fatto per Bene di Franco Maresco.

Ma la presenza tricolore non si ferma qui: fuori concorso spicca After The Hunt: Dopo la caccia di Luca Guadagnino, un dramma ambientato in una prestigiosa università americana che affronta il tema delle molestie e che soprattutto porta al Lido la diva Julia Roberts, per la prima volta sul red carpet veneziano.

Sempre fuori concorso troviamo altre diverse opere italiane di richiamo:

Il Maestro di Andrea Di Stefano, con Pierfrancesco Favino nei panni di un istrionico allenatore di tennis;

L’isola di Andrea di Antonio Capuano (dramma familiare con Teresa Saponangelo);

La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli (thriller soprannaturale con Michele Riondino);

Orfeo di Virgilio Villoresi, film sperimentale presentato insieme al documentario Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra di Roberto Andò.

Inoltre, l’Italia è presente anche nelle altre sezioni ufficiali:

In Orizzonti avremo Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli (protagonista Benedetta Porcaroli);

Un anno di scuola di Laura Samani;

nella nuova sezione Venezia Spotlight figura Ammazzare stanca di Daniele Vicari, un noir a sfondo criminale con un ricco cast italiano.

Gli ospiti internazionali attesi al Festival di Venezia 2025

A rendere ancora più scintillante l’edizione 2025 contribuirà la folta presenza di ospiti internazionali di primo piano.

Oltre alla già citata Julia Roberts sfileranno sul tappeto rosso numerose celebrità: dai veterani premi Oscar Cate Blanchett e Al Pacino alle icone glamour Jude Law e Emily Blunt, fino a superstar popolari come George Clooney e Dwayne “The Rock” Johnson, tutti attesi al Lido grazie ai film in programma.