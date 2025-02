Fedez, il giallo sul duetto con Masini a Sanremo 2025. Conti: “Versione 2.0, adattata ai tempi”

Fonte: IPA Fedez

A lungo si è discusso del duetto tra Fedez e Marco Masini durante la serata delle cover di Sanremo 2025: Bella Str#nza è una delle canzoni più famose che fa parte del repertorio di Masini, con un testo giudicato non propriamente attuale. A spegnere qualsiasi polemica è Carlo Conti, ospite da Bruno Vespa stasera 7 febbraio a Cinque Minuti.

Carlo Conti commenta il duetto tra Fedez e Marco Masini

Il titolo resta, ma il brano è riadattato: così Carlo Conti cerca di smorzare le polemiche in merito alla scelta del brano per il duetto tra Fedez e Marco Masini. Da Bruno Vespa a Cinque Minuti, ha spiegato: “Dovete ascoltarlo perché sarà una versione 2.0, una versione nuova di quel brano di Marco Masini. Sarà adattata ai tempi. Resterà quel titolo”. Il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, va in scena la serata delle cover, che è sempre stato l’appuntamento più atteso.

Prestare il fianco alle polemiche non è mai la soluzione, anche se il Festival in qualche modo è sempre finito al centro di un dibattito, per un motivo o per un altro. Ma la scelta di Fedez, al secolo Federico Lucia, è stata contestata dai più. Senza considerare che il rapper è al centro di una tempesta mediatica dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona e la conferma dei tradimenti da parte di Chiara Ferragni. Tanto che si è ipotizzato un possibile ritiro, poi smentito.

Le polemiche sul duetto

Nei giorni scorsi, anche Adriana Ventura, Consigliera di Parità della Provincia di Rimini, si è scagliata contro la scelta di portare Bella Str#nza al Festival. “Chiedo alla Rai di fare dietrofront e cancellare il duetto di Fedez e Masini. E come me dovrebbero farlo tante altre persone, così come le associazioni che si occupano della violenza di genere”. E invita tutte le persone a spegnere la televisione durante il duetto Fedez-Masini. “Che è un insulto alle donne“.

Anche Alberto Pellai, scrittore e psicoterapeuta, ha fatto appello per sostituire la canzone: “Si tratta di un testo scritto 30 anni fa e in 30 abbiamo generato una sensibilità sull’uso delle parole e sul modo in cui si gestisce un conflitto di coppia o una relazione di coppia faticosa. Certe parole, lette oggi, in un momento così delicato, non possono lasciarci indifferenti. La mia domanda è: con tutto quello che ci ha detto Gino Cecchettin, abbiamo davvero bisogno che due uomini, uno dei quali al centro dell’attenzione mediatica proprio per il suo privato sentimentale, cantino queste parole?”, ha detto a Vanity Fair.

Conti assicura, però, che il testo è stato riadattato. Che ci troveremo di fronte a una versione 2.0. Ma l’impressione è che la presenza di Fedez al Festival sia destinata a catalizzare l’attenzione, volente o nolente. In particolare dopo le ultime confessioni di Corona, e senza dimenticare che il 10 febbraio, il giorno antecedente alla partenza di Sanremo 2025, verrà pubblicato un nuovo episodio di Falsissimo sul vero amore di Chiara Ferragni. Nuove rivelazioni ci attendono: la “macchina” del gossip rischia di offuscare il Festival come mai prima d’ora.