Elisabetta Gregoraci: “si spoglia” in tv per una buona causa

Elisabetta Gregoraci non smette mai di stupirci, ma stavolta dobbiamo ammettere che ha superato ogni previsione. Stando ad un’indiscrezione lanciata da Dagospia, la conduttrice sarà la prima protagonista di un nuovo show in onda su Rai 2 e in cui si spoglierà (letteralmente). Nessuna velleità, però: tutto questo è per una giusta causa.

“Chi Si Spoglia Vince”, Elisabetta Gregoraci nel nuovo show di Rai 2

Come ha riportato Dagospia, Elisabetta Gregoraci a quanto pare sarà la prima concorrente del nuovo show di Rai 2 Chi Si Spoglia Vince, un programma che andrà in onda il prossimo autunno rimpolpando il palinsesto di Mamma Rai. La nuova trasmissione sarà condotta da Mara Maionchi, che non tornava sul secondo canale dai tempi di X-Factor e già protagonista della prima edizione di LOL – Chi ride è fuori al fianco di Fedez e di Quelle Brave Ragazze con Orietta Berti e Sandra Milo.

Si tratta del riadattamento italiano del format inglese The All New Monty: Who Bares Win e ha già riscosso un bel successo in diversi Paesi del mondo, perciò siamo certi che anche qui raccoglierà i suoi frutti. La Gregoraci, in qualità di concorrente, dovrà mettere in scena un vero e proprio spogliarello in stile Full Monty (come dimenticare quel film) e sarà colei che aprirà le danze, la prima di ben sedici VIP pronti a scontrarsi a suon di balletti sensuali.

Ancora non si conoscono i nomi degli altri protagonisti dello show, ma di certo la splendida Elisabetta Gregoraci sarà un ottimo biglietto da visita per un format leggero e divertente ma che cela un importante (e nobile) obiettivo.

Elisabetta Gregoraci in prima linea per la lotta ai tumori

Per quanto possa trattarsi di un programma leggero e di intrattenimento, Chi Si Spoglia Vince nasconde un obiettivo decisamente nobile: sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione, un’arma importantissima nella lotta a malattie gravi come i tumori.

Non appare strano che Elisabetta Gregoraci abbia accettato di mettersi in gioco, anche con uno spogliarello in diretta tv. La conduttrice, attualmente impegnata nella nuova stagione di Battiti Live, ha perso la sua mamma proprio a causa di un tumore al seno. Era giovanissima quando la malattia ha avuto la meglio su di lei (aveva soltanto 54 anni) ed era da decenni che lottava incessantemente contro questo brutto male.

Per Elisabetta è stato un colpo durissimo perdere l’adorata mamma, la signora Melina, con la quale aveva un rapporto solido e speciale. “Te ne sei andata via giovane, giovanissima, troppo in fretta – le ha scritto in una delle ultime dediche, nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa – (…) Lontane ma vicinissime, legate nel cuore e nell’anima, perché tu sei sempre accanto a me, a noi”.

Proprio qualche mese fa la Gregoraci aveva ricevuto un importante riconoscimento per il suo impegno attivo nella lotta ai tumori cerebrali infantili, diventando Presidente Onorario dell’associazione Il Coraggio dei Bambini ONLUS, nota per raccogliere fondi a favore dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. La conduttrice ha dato il suo contributo, donando un macchinario utile alla diagnosi e cura di queste gravi malattie infantili e impegnandosi a seguire da vicino l’attività della struttura e le famiglie dei piccoli pazienti coinvolti.