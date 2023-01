“Elisabetta Gregoraci alla guida di una trasmissione su La7”: cosa sappiamo

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci, giornata di shopping con Nathan: look total black e spacco vertiginoso

Elisabetta Gregoraci sta vivendo un bellissimo momento sia dal punto di vista privato sia sul piano professionale. E proprio in merito al lavoro è emersa un’indiscrezione che la vedrebbe sbarcare alla guida di una trasmissione su La7. Tutto vero? Potrebbe succedere, infatti sono iniziate a circolare voci in merito e anche qualche piccolo spoiler di che cosa potrebbe parlare il programma. Dalla diretta interessata, intanto, non sono arrivate conferme ma neppure smentite.

Elisabetta Gregoraci a La 7? Cosa sappiamo e cosa dicono le indiscrezioni

Per il momento il condizionale è d’obbligo, infatti non sono arrivate conferme e neppure smentite, ma le indiscrezioni sono già iniziate a girare. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci e di un suo possibile nuovo impegno televisivo. A sganciare la bomba è stato il giornalista Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia dove ha scritto che: “Avrà presto un nuovo show televisivo. Di cosa si tratta? Sbarcherà su La7 dove sarà alla guida di una trasmissione legata a un brand”.

Per il momento di più non è dato sapere e anche la diretta interessata non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione in merito. Però per lei sarebbe senza dubbio una nuova bellissima prova, dopo che ha saputo condurre con grinta Battiti Live, evento musicale che si tiene in Puglia e che lei presenta dal 2017 (con look indimenticabili).

Di recente, inoltre, è stata in tv con Nudi per la vita un docu-reality presentato da Mara Maionchi. Senza dubbio, poi, la partecipazione come concorrente alla quinta edizione del Grande Fratello Vip l’ha fatta amare ancora di più dal pubblico, grazie al suo sorriso genuino e alla sua capacità di mostrare la donna dietro il personaggio televisivo.

Intanto Elisabetta sta vivendo questa fase della sua vita con grande gioia, come dimostrano non solo gli scatti e le storie che condivide con i suoi fan su Instagram, ma anche la sua vita privata. L’amore è tornato a bussare alla sua vita e piano piano lei lo sta iniziando a raccontare anche attraverso i social.

Elisabetta Gregoraci, il nuovo amore che le regala il sorriso

È sempre sorridente Elisabetta Gregoraci: sui social mostra momenti della sua vita, compresi (ma da poco) quelli con il nuovo compagno Giulio Fratini. I due appaiono davvero inseparabili, tra vacanze in montagna e quella a Dubai. Proprio nell’ultima il suo nuovo compagno ha fatto capolino nelle storie Instagram ed entrambi hanno mostrato quell’affiatamento che deriva da un rapporto sincero e appagante.

Ma Elisabetta, per il momento, si è sbottonata poco: del resto è molto riservata sulla sua vita privata che cerca di vivere, per quanto possibile lontano, dai riflettori.Ma qualcosa aveva svelato a Verissimo dove, a Silvia Toffanin, aveva confessato: “Mi sto vivendo questa cosa molto serenamente, molto alla giornata, ma sono tanto felice! Incrociamo le dita…”, aveva detto alla conduttrice.

Donna appagata, mamma innamorata: Elisabetta Gregoraci è molto legata al figlio Nathan Falco Briatore e lo ha ribadito proprio di recente ancora una volta su Instagram dove, per accompagnare degli scatti che li ritraggono assieme, ha scritto: “La mia spalla, la mia forza, il mio orgoglio”.

Non ci resta che attendere per sapere se è pronto per lei un nuovo progetto su La7.