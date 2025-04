Gli ospiti e le anticipazioni di Domenica In del 6 aprile 2025: in studio tra gli ospiti Andrea Rizzoli che ricorda mamma Eleonora Giorgi

Fonte: IPA Mara Venier

Mara Venier torna oggi domenica 6 aprile con una nuova puntata di Domenica In a partire dalle ore 14 su Rai1. La puntata si apre con un ricordo di Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo 2025: in studio è presente il figlio Andrea Rizzoli, che aveva scritto il libro Non ci sono buone notizie. Sono inoltre attesi diversi ospiti: vediamo tutte le anticipazioni.

Domenica In, le anticipazioni del 6 aprile

Mara Venier torna con una nuova puntata di Domenica In oggi 6 aprile, il contenitore della domenica che tiene compagnia agli italiani. Ospite in studio Andrea Rizzoli, il primogenito di Eleonora Giorgi, che ricorda l’amata mamma a poco più di un mese dalla scomparsa. Rizzoli ha anche scritto un libro – Non ci sono buone notizie – e ha ricordato la mamma insieme al fratello Paolo Ciavarro a Verissimo.

“Nel momento in cui lei ha scoperto di avere un male da cui difficilmente si esce vincitori, ha pensato a cosa poteva fare per gli altri nella stessa situazione”. Al Corriere, aveva raccontato gli ultimi giorni della mamma: Massimo Ciavarro era con lei. “Sapevamo che sarebbe successo, eravamo coscienti di come sarebbe finito il viaggio”. Durante le ultime ore, Giorgi aveva al suo fianco gli amati figli. Un momento toccante, in memoria di una grandissima attrice e donna che ha lasciato inevitabilmente un segno, e non solo nel mondo dello spettacolo.

Gli altri ospiti

Tra gli altri ospiti di Mara Venier nella puntata di domenica 6 aprile di Domenica In troviamo, inoltre, Luca Zingaretti, che è stato anche da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Anche nel contenitore domenicale della Rai Zingaretti presenta il suo primo film da regista, ovvero La Casa degli Sguardi, che è tratto dal romanzo omonimo di Daniele Mencarelli. Oltre a parlare del suo nuovo film in uscita il 10 aprile, Zingaretti si racconta nello studio di “Zia Mara”, parlando del rapporto con Luisa Ranieri, con cui sta insieme dal 2005. Vent’anni d’amore per loro.

Presenti poi due primedonne che stanno partecipando a Ne vedremo delle belle, il programma del sabato sera condotto da Carlo Conti: Pamela Prati e Valeria Marini. In studio da Mara Venier avranno dunque la possibilità di vivere un “faccia a faccia”. La Marini non sta vivendo un bel periodo, considerando che la mamma è stata vittima di una truffa e che lei stessa ha vissuto una profonda depressione. Tra gli altri ospiti della puntata del 6 aprile di Domenica In troviamo Gaia, che si esibisce con Chiamo io, chiami tu, tra i brani di Sanremo 2025; Antoine, che invece si esibisce nei successi di Pietre e La tramontana. Infine, in studio Michele Bravi con l’attore Lino Banfi per presentare il cortometraggio Lo ricordo io per te: “Una canzone che racconta le persone più importanti della mia vita, Nonna Graziella e Nonno Luigi“.

Dove vedere Domenica In

Domenica In va in onda su Rai1 a partire dalle ore 14.00: a seguire troveremo Francesca Fialdini con Da noi… a ruota libera. La puntata di Domenica In è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay in streaming e on demand.