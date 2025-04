Anticipazioni Da noi… A ruota libera del 6 aprile: Nancy Brilli tra gli ospiti

Fonte: IPA Nancy Brilli

Torna come ogni domenica l’appuntamento con Da noi… A ruota libera, il talk show condotto da Francesca Fialdini. Nel programma la conduttrice, da perfetta padrona di casa, accoglierà nel suo salotto tanti protagonisti del mondo dello spettacolo, pronti a raccontarsi a cuore aperto tra carriera e vita privata. Nella puntata del 6 aprile la giornalista terrà compagnia al suo affezionato pubblico con le storie dei suoi ospiti: l’appuntamento è come di consueto su Rai1 dalle 17.20, dopo la puntata di Domenica In con Mara Venier.

Da noi a ruota libera, le anticipazioni del 6 aprile

Francesca Fialdini torna con una nuova puntata del suo programma Da noi… A ruota libera, il talk show dove dà spazio alle storie di tanti volti noti del mondo dello spettacolo. Un appuntamento imperdibile per gli spettatori di Rai1, che potranno conoscere più a fondo alcuni dei personaggi più amati della televisione italiana e non solo.

Tra gli ospiti attesi nella puntata del 6 aprile c’è Nancy Brilli. L’attrice condividerà aneddoti e riflessioni sulla sua vita professionale e privata: si racconterà tra cinema, tv, teatro, ripercorrendo la sua lunga carriera artistica. E si sbottonerà anche sul suo nuovo amore, ancora avvolto nel mistero. L’artista infatti, dopo aver concluso la sua storia con Roy De Vita, suo storico compagno, ha da qualche tempo una persona al suo fianco, che le ha fatto ritrovare il sorriso dopo un periodo complicato.

La conduttrice accoglierà in studio anche Miriam Dalmazio, Caterina Shulha ed Eleonora De Luca, le protagoniste della nuova serie Costanza, in onda per quattro puntate a partire dal 30 marzo su Rai1. Questa serie, ispirata al romanzo Questione di Costanza di Alessia Gazzola, ha già attirato l’attenzione del pubblico e le attrici condivideranno con il pubblico le sfide e le emozioni legate ai loro ruoli.

Gli altri ospiti dello show

Non mancheranno altre sorprese: tra i protagonisti del pomeriggio di Rai1 ci sarà anche l’attore Gilles Rocca, che dal 3 aprile è protagonista del film L’ultima sfida, dove interpreta un calciatore determinato a vincere un trofeo, un ruolo che promette di mettere in luce le sue doti artistiche e fisiche.

Francesca Fialdini darà poi il benvenuto a Gianni Ippoliti, tornato su Rai3 con il programma Genitori, che fare. Il conduttore parlerà dell’importanza del dialogo tra genitori e figli e offrirà diversi spunti di riflessione su come affrontare le sfide della genitorialità moderna.

Infine, tra gli ospiti della puntata di Da noi… A ruota libera, sarà presente l’attore Yuri Tuci, che ha recentemente lavorato con Matilda De Angelis nel film Vita da grandi. La pellicola diretta da Greta Scarano, alla sua prima esperienza dietro la macchina da presa, racconta la storia di Damiano e Margherita, e vuole sensibilizzare sul tema dell’autismo.

Dove e quando vedere Da noi… A ruota libera

Anche questa domenica l’appuntamento è con Francesca Fialdini, che andrà in onda su Rai 1 dalle 17.20 in poi, subito dopo la puntata di Domenica In. Il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, è fruibile anche in streaming su RaiPlay, dove troverete anche le repliche per riguardare le puntate quando e dove preferite.