Valeria Marini e il periodo buio: “È una situazione pesantissima, ripartita grazie a Conti”

Fonte: IPA Valeria Marini

Valeria Marini è una delle showgirl più amate della televisione. Stellare sempre, in ogni sua apparizione televisiva, è al momento tra le primedonne nel cast di Ne vedremo delle belle, il programma condotto da Carlo Conti in onda il sabato sera. Ma l’ultimo periodo è stato tutt’altro che facile per lei, che ha dovuto fronteggiare la depressione, esattamente come la sua amata mamma Gianna Orrù, vittima di truffa. A lanciare un salvagente è stato proprio il conduttore, che la Marini ringrazia per questa ripartenza umana e professionale.

Valeria Marini: “Ho attraversato un periodo buio”

Già nelle scorse settimane Valeria Marini aveva ammesso di aver attraversato un periodo buio, molto difficile, in cui aveva addirittura maturato la decisione di lasciare la televisione. A Oggi, in un’intervista, la Marini ha spiegato cosa è successo negli ultimi tempi, in particolare con la truffa che ha colpito la mamma, Gianna Orrù. “Mia madre ha subìto una truffa dolorosa. Ci ha rimesso 350 mila euro. È caduta in depressione. E io idem, per empatia. Mamma ha alzato un muro con noi tre figli. Non riusciamo più a vederla. Si è barricata in casa. È una situazione pesantissima”.

A seguito di questa situazione, la Marini ha ammesso di aver pensato di scappare dall’Italia e di lasciare la televisione. “Non avevo più voglia di niente. Pensavo di scappare, lasciare l’Italia, rifugiarmi in un’isoletta sperduta”. Tutto è cambiato quando è arrivata l’offerta di Carlo Conti per partecipare al programma Ne vedremo delle belle, in onda ogni sabato sera su Rai1.

“Provo una gratitudine infinita nei confronti di Conti. È stato lui a cercarmi. Ho accettato al volo l’offerta. Per me significa parecchio. È una rinascita. Una ripartenza. Umana e professionale. Al nostro grande presentatore continuo a mandare WhatsApp pieni di cuoricini”, ha aggiunto.

Il suo sogno nel cassetto

Sapevamo già del momento complesso attraversato dalla Marini: un periodo difficoltoso, che aveva raccontato anche a Vanity Fair. “A un certo punto non riuscivo ad alzarmi più dal letto. Mia madre è la mia vita, e ora non parla più con nessuno. Non si è neanche fatta viva dopo che, lo scorso dicembre, ho subìto un’aggressione sulle scale di casa mia: non mi ha chiamata, e questo mi ha distrutto”. Ecco perché la telefonata di Carlo Conti è stata provvidenziale: una vera e propria salvezza, poco prima di prendere la scelta di lasciare davvero tutto.

Ma ha confidato di avere un altro sogno nel cassetto. “Ho un obiettivo: partecipare al prossimo Festival di Sanremo come cantante”. Mai dire mai nella vita, e la Marini sembra intenzionata davvero a voltare pagina e ritrovare la sua stabilità e serenità. Per mesi, ha nascosto le sue fragilità, ma poi ha preso la decisione di raccontarle. E chissà se riuscirà a coronare il sogno di andare a Sanremo come cantante: intanto, sempre a Oggi, ha assolutamente negato i contrasti con Pamela Prati. Non ama, però, particolarmente Patrizia Pellegrino, mentre invece prova simpatia per Carmen Russo. E ne vedremo delle belle anche sabato sera.