Valeria Marini pronta a lasciare la tv: “Mia madre non mi parla da 7 mesi”

Fonte: IPA Valeria Marini

Valeria Marini è tornata in tv con Ne vedremo delle belle, il nuovo show del sabato sera di Rai 1 guidato da Carlo Conti. La soubrette ha lasciato il segno fin dalla prima puntata con la sua sensualità e vena polemica, con le sue battute e dichiarazioni fuori dagli schemi. Insomma, la stellare di sempre.

Ma non è tutto oro quello che luccica e la 57enne non sta vivendo un periodo facile dal punto di vista privato a causa di alcuni problemi con sua madre Gianna Orrù. Una situazione difficile da gestire che ha addirittura spinto la Marini a pensare di mollare il suo lavoro nel mondo dello spettacolo.

Perché Valeria Marini e la madre non si parlano più

Valeria Marini è sempre stata legata a sua madre Gianna Orrù: tante volte in passato sono state ospiti in tv per raccontare il loro rapporto così intenso e profondo. La Orrù ha addirittura partecipato ad un’edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura. Poi, un anno fa, le due si sono allontanate a causa di un problema personale di Gianna e questo ha messo in discussione tutto. E le certezze della Marini sono state minate.

Gianna Orrù ha perso oltre 350mila euro in un investimento in bitcoin propostole dal produttore cinematografico Giuseppe Milazzo Andreani tra il 2018 e il 2019, oggi accusato di truffa per aver convinto la donna a investire il proprio denaro con la promessa che le avrebbe non solo restituito il capitale, ma anche che ne avrebbe ricavato profitti elevati.

“Non sto vivendo un momento facile: non molto tempo fa ho pensato di lasciare tutto perché, dopo che mia madre è stata truffata, si è creata una grandissima frattura nella mia famiglia”, ha raccontato la Marini a Vanity Fair.

“Non parlo con lei da settembre: non l’ho neanche vista a Natale. La truffa che ha subìto, l’ha distrutta e isolata. Ho accettato Ne vedremo delle belle proprio per tamponare quel pensiero fisso e ritrovare il sorriso”, ha aggiunto.

Valeria Marini era dunque pronta a mollare il suo lavoro ma poi è arrivata la proposta di Carlo Conti e ha deciso di rimettersi in gioco e rimandare più in là un eventuale ritiro. Anche se le difficoltà quotidiane non mancano: pare infatti, stando a quanto rivelato a La volta buona di Caterina Balivo, che la showgirl abbia saltato alcune prove della trasmissione e abbia addirittura abbandonato il gruppo WhatsApp con le altre concorrenti.

Alle luce delle sue dichiarazioni è evidente che per Valeria non è un periodo sereno e a risentirne è pure il rapporto con le colleghe: dietro le quinte di Ne vedremo delle belle, senza alcun motivo preciso, la Marini ha minacciato con un mango Patrizia Pellegrino. Poi ha chiesto scusa ma il suo comportamento ha lasciato un po’ tutti spiazzati.

Il momento difficile di Valeria Marini

“Non l’ho fatto prima perché pensavo di riuscire a superarlo da sola, ma penso che è giusto che gli altri sappiano perché in questo periodo attraverso tanti alti e bassi. Cerco di tirare fuori il sorriso anche per il regalo che mi ha fatto Carlo Conti e la sua squadra, ma non è semplice”, ha detto Valeria in merito alla frattura con sua madre.

“A un certo punto non riuscivo ad alzarmi più dal letto. Mia madre è la mia vita, e ora non parla più con nessuno. Non si è neanche fatta viva dopo che, lo scorso dicembre, ho subìto un’aggressione sulle scale di casa mia: non mi ha chiamata, e questo mi ha distrutto”.

“Sono una persona che tende a nascondere le cose che non vanno – ha concluso la Marini – ma, ogni tanto, bisogna tirare fuori le nostre fragilità perché questo potrebbe aiutare gli altri a comprenderci meglio. In questo, Ne vedremo delle belle è stata una salvezza per me: una madre è la regina del cuore di ogni figlia, stavo davvero pensando di lasciare tutto”.