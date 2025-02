Fonte: IPA Mara Venier

Non può di certo mancare l’appuntamento con Domenica In nella “settimana santa” del Festival della canzone italiana. Ed ecco che, dopo la finale di Sanremo 2025, Mara Venier mette piede nel caro teatro Ariston, affiancata da numerosi ospiti eccellenti.

Domenica in all’Ariston

Il canovaccio di Domenica In non cambia, anno dopo anno, quando si tratta del Festival di Sanremo. Mara Venier sarà la padrona di casa all’interno del teatro Ariston, che riapre le sue porte dopo la finale, con la scenografia ancora intatta e numerosi fiori disposti.

Uno speciale dedicato alla kermesse, con esibizioni di tutti gli artisti in gara:

Achille Lauro con il brano Incoscienti giovani;

Gaia con il brano Chiamo io chiami tu;

Coma_Cose con il brano Cuoricini;

Francesco Gabbani con il brano Viva la vita;

Willie Peyote con il brano Grazie ma no grazie;

Noemi con il brano Se t’innamori muori;

Rkomi con il brano Il ritmo delle cose;

Modà con il brano Non ti dimentico;

Rose Villain con il brano Fuorilegge;

Brunori Sas con il brano L’albero delle noci;

Irama con il brano Lentamente;

Clara con il brano Febbre;

Massimo Ranieri con il brano Tra le mani un cuore;

Sarah Toscano con il brano Amarcord;

Fedez con il brano Battito;

Simone Cristicchi con il brano Quando sarai piccola;

Joan Thiele con il brano Eco;

The Kolors con il brano Tu con chi fai l’amore;

Bresh con il brano La tana del granchio;

Marcella Bella con il brano Pelle diamante;

Tony Effe con il brano Damme ‘na mano;

Elodie con il brano Dimenticarsi alle 7;

Olly con il brano Balorda Nostalgia;

Francesca Michielin con il brano Fango in paradiso;

Lucio Corsi con il brano Volevo essere un duro;

Shablo feat Guè, Joshua e Tormento con il brano La mia parola;

Serena Brancale con il brano Anema e core;

Rocco Hunt con il brano Mille vote ancora;

Giorgia con il brano La cura per me.

Spazio ovviamente anche per il vincitore delle Nuove Proposte, Settembre, che canterà la sua Vertebre, dopo aver ottenuto anche il premio Mia Martini e Lucio Dalla, decretati dai critici.

Gli ospiti di Mara Venier

Si prevede una puntata decisamente più tranquilla rispetto a quella, ormai famosa, in cui Mara Venier dovette leggere un comunicato dalla direzione Rai. La politica è stata ampiamente tenuta fuori da Carlo Conti, che non ha voluto monologhi e punti di vista personali. Divieto assoluto per le polemiche, dunque. L’unico ad aver sollevato un polverone è stato Tony Effe, e non in musica come ci si sarebbe potuto aspettare.

A commentare questa edizione, decisamente con meno brio rispetto al recente passato, ci saranno giornalisti e ospiti del mondo dello spettacolo: Lino Banfi, Giorgia Cardinaletti, Francesca Pascale, Enzo Miccio, Luca Tommassini, Gabriele Cirilli, Giovanni Terzi, Barbara Foria, Marino Bartoletti, Pino Strabioli e l’esperto di moda Beppe Angiolini.

Facile prevedere, poi, una sfida tra Bartoletti e il piccolo Samuele Parodi, annunciato tra gli ospiti di questa puntata. L’undicenne “tuttologo di Sanremo” è pronto a lanciare il guanto di sfida all’esperto veterano.