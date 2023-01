“Dinner club 2”, Ferilli e Littizzetto nello show culinario di Prime Video: quando inizia

Fonte: IPA Sabrina Ferilli, l'attrice su Pime Video con "Dinner Club 2"

Torna Dinner Club lo show culinario di Prime Video di cui verrà rilasciata la seconda stagione. Il fischio di inzio è a breve, ma le anteprime sono già intriganti. Oltre a quattro attori molto amati e alla guida dello chef Carlo Cracco, ci saranno anche due socie onorarie: ovvero Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto. I protagonisti della nuova stagione si sono raccontati opsiti a Che Tempo che fa di Fabio Fazio.

Dinner Club 2, cosa sappiamo della nuova stagione dello show

Carlo Cracco, chef che non ha bisogno di alcuna presentazione, sarà nuovamente alla guida di Dinner Club, lo show dedicato al mondo della cucina in arrivo su Prime Video.Come altri prodotti della piattaforma Amazon, ad esempio Celebrity Hunted o Lol – chi ride è fuori, anche le puntate di questo progetto non verranno rilasciate tutte lo stesso giorno ma in due appuntamenti diversi. Le prime quattro saranno disponibili a partire dal 17 febbraio, seguite da altri due episodi in onda dal 24 febbraio.

A guidare la comitiva, alla scoperta delle peculiarità gastronomiche italiane, sarà Cracco. insieme a lui quattro attori di primissimo piano come Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti. Socie onorarie Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli con le quali si unirà il gruppo a cena dopo aver conosciuto i cibi di alcune zone del nostro Paese. Nello specifico questa seconda stagione porterà i telespettatori nella zona della Sila in Calabria, a visitare la Romagna, il Sud Tirolo e la Sicilia. Gli attori si cimenteranno anche nella preparazione dei piatti che poi verranno presentati agli altri membri del gruppo.

A svelare qualche anedotto e qualche anticipazione dello show sono stati i diretti interessati nell’ultima puntata di Che tempo che fa dove, a Fabio Fazio, hanno raccontato come si sviluppa la trasmissione.

Lo show è prodotto da Banijay Italia per Amazon Studios, scritto da Magda Geronimo, Alessandro Saitta e Ugo Ripamonti e diretto da Riccardo Struchil e Caterina Pollini.

Su Prime Video è disponibile la stagione numero uno, per chi volesse rivederla (o vederla per la prima volta). A comporre il cast dello scorso anno Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea.

Dinner club 2, il trailer della trasmissione

Otre a qualche gustosa antemprima, condita di non poche battute andate in scena a Che tempo che fa, qualche giorno fa è uscito anche il trailer che annuncia la seconda stagione dello show. Anche questo molto ironico e divertente a mostrare già i toni rilassati della seconda stagione.

A Che tempo che fa è stato raccontato cosa ci si potrà aspettare dallo show di cucina ma anche di come è Cracco lontanto dalle telecamere, lui che appare sempre come un uomo tutto d’un pezzo, dai commenti un po’ taglienti e che hanno conquistato il cuore del pubblico. Gli attori, ovviamente, non si sono fatti mancare l‘opportunità di stuzzicarlo un po’ attraverso video messaggi. Presenti Sabrina Ferilli, che era collegata in diretta alla trasmissione e, ovviamente, Luciana Littizzetto compagna di viaggio di Fabio Fazio a Che tempo che fa ormai da molti anni.