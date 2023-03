Denny Méndez a “Oggi è un altro giorno”: “Vincent Cassel mi fece la corte”

Bellissima come nel 1996, quando vinse la corona di Miss Italia, Denny Méndez è stata ospite di Oggi è un altro giorno. L’attrice e showgirl ha ripercorso insieme a Serena Bortone la sua vita, tra l’adolescenza alla scoperta dell’Italia, la carriera e le esperienze nel mondo del cinema, lasciandosi andare a confidenze inaspettate.

Denny Méndez, la vittoria sofferta a Miss Italia

È entrata nella storia della tv italiana, ed è impossibile da dimenticare: Denny Méndez è stata la prima Miss Italia nera e di origine non italiane. Originaria di Santo Domingo, l’attrice ha ripercorso, a Oggi è un altro giorno, le tappe salienti della sua vita, a partire da quell’esperienza che le aprì tantissime porte.

“Fu una vittoria sofferta – ha confessato l’ex modella a Serena Bortone – ancora oggi riguardando quelle immagini mi ricordo la gioia del momento, ma sento ancora i fischi”. La sua elezione nel 1996 come più bella d’Italia fu molto discussa: “Fu un riso e un pianto, ma che mi ha portato tante cose belle”.

Arrivata a 11 anni in Italia, la Méndez cominciò già a 14 anni a calcare le passerelle, ricordando quanto fosse stato importante quel cambiamento di vita. Ed è impossibile per lei non pensare al passato: “Ho una mamma che è riuscita a farmi anche da padre: la mia famiglia è matriarcale, ma devo ammettere che ogni tanto ho pensato al mio padre naturale. Oggi per me è un capitolo chiuso, ma ammetto che lui non ha voluto riconoscermi ed è stato doloroso, ma si è perso tanto”.

Denny Méndez, la carriera negli Stati Uniti e l’incontro con Vincent Cassel

Per Denny, una volta conquistata la corona di Miss Italia, si sono aperte le porte dello spettacolo: dopo aver partecipato a Miss Universo ed essere arrivata quarta, per due anni è stata nel cast della soap opera Un posto al sole, nel ruolo di Barbara Cifariello. Ha recitato al fianco di Nino Manfredi, ha girato un video con Andrea Bocelli ed è stata al fianco anche di John Travolta, prima nel film Speed Kills e dopo nella pellicola Trading Paint – Oltre la leggenda.

Ma gli incontri più interessanti sono stati quelli sul set di Ocean’s Twelve di Steven Soderbergh, dove ebbe la possibilità di conoscere attori del calibro di Brad Pitt, George Clooney e Julia Roberts. Di certo, a rimanere impresse nella sua memoria, le avances di Vincent Cassel.

“Tu assomigli molto a sua moglie”, ha detto la Bortone, accennando alla bellissima Tina Kunakey, sposata all’attore dal 2018. E così è arrivata la confessione inaspettata della splendida ex Miss Italia: “Infatti ai tempi Vincent Cassel mi fece la corte”. Immediata la replica della conduttrice, che le ha chiesto se avesse ceduto. “Mai e poi mai: io sono sempre stata professionale e a quell’epoca ero fidanzata!”.

Cosa fa oggi Denny Méndez

Dopo una carriera spettacolare, ricca di soddisfazioni, l’attrice continua a recitare all’estero e in Italia: qualche anno fa l’abbiamo vista al timone del programma Pole Position, in onda su Business 24 Tv, e adesso recita al Teatro degli Eroi di Roma con Cose di ogni giorno, al fianco di Francesco Branchetti, Isabella Giannone e José De La Paz.