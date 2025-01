Dalla Strada al Palco, anticipazioni 17 gennaio: chi saranno gli ospiti

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Bianca Guaccero e Nek

Dopo il debutto della scorsa settimana e il notevole successo in termini di ascolti tv, Dalla Strada al Palco torna questa sera su Rai 1 con una seconda ed imperdibile puntata. Lo show vede al timone Nek e Bianca Guaccero, duo che scorta gli telespettatori da casa attraverso un viaggio all’insegna delle emozioni nel mondo degli artisti di strada. Durante il primo appuntamento del programma i finalisti sono stati Antonio Nicolosi (tenore), Pierpaolo Foti (violinista) e Giorgina, ripescata dai passanti Biagio Izzo e Al Bano. Che cosa succederà stasera? Si consiglia di proseguire la lettura per scoprirlo.

Dalla Strada al Palco: le anticipazioni della seconda puntata

L’edizione 2025 di Dalla Strada al Palco, ideata da Carlo Conti e prodotta dalla Rai, ha esordito lo scorso 10 gennaio guadagnandosi la prima serata dopo il successo su Rai 2. Ed ecco anche stasera come in ogni puntata talentuosissimi artisti di strada di ogni sorta sfidarsi a colpi di musica, danza ed improvvisazione per conquistare il cuore degli spettatori e degli ospiti in studio: l’obiettivo? Ovviamente la finalissima.

L’edizione di quest’anno può contare su buoni numeri d’apertura: la puntata in onda questa sera, 17 gennaio, vedrà come passanti importanti – i quali ricoprono un ruolo fondamentale – Gabriele Cirilli, Massimiliano Gallo e Valentina Persia: tutti loro saranno parte integrante dello show e collaboreranno con gli artisti in gara. I tre ospiti non si limiteranno infatti esclusivamente a vestire i panni di giudici, ma arricchiranno la serata attraverso momenti di leggerezza e tante sorprese.

Anche nel corso della seconda puntata si potrà godere degli interventi musicali di artisti affermati, che compariranno in modo totalmente inaspettato per duettare con i talenti partecipanti regalando loro un sogno. Il programma con alla conduzione Nek e Bianca Guaccero vuole infatti celebrare l’arte e la libertà di espressione puntando i riflettori proprio su questi ultimi, sulle loro storie e sulle loro esibizioni. Largo spazio è appunto quello lasciato agli artisti di strada, che eccezionalmente hanno modo di salire sul palco mettendo così in risalto le proprie doti. Ad accompagnarli sarà ancora una volta la band del Maestro Luca Chiaravalli.

Per l’edizione in corso lo studio di Dalla Strada al Palco è stato completamente rinnovato: accanto al tradizionale set interno che ricordiamo è stato aggiunto un grande spiazzo esterno atto ad ospitare le varie performance. La scenografia è inoltre impreziosita dalle coreografie di un preparatissimo corpo di ballo.

Tutte le performance saranno anche stasera ovviamente giudicate dal pubblico così come dagli ospiti in studio che, di comune accordo, alla fine di ogni puntata, decretano i vincitori destinati a sfidarsi durante la puntata finale (due di loro dal pubblico ed uno scelto dagli ospiti) per aggiudicarsi il premio di miglior artista di strada d’Italia. La data della finale è al momento fissata per il 7 febbraio, salvo eventuali cambiamenti del palinsesto.

Dove e quando vedere Dalla Strada al Palco

Il secondo appuntamento di Dalla Strada al Palco è previsto per oggi, venerdì 17 gennaio 2025, in onda alle ore 21.30 su Rai1.La puntata sarà inoltre ovviamente come sempre disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.