Fonte: IPA Francesca Fialdini

Francesca Fialdini conduce uno dei programmi più amati del pomeriggio domenicale. Si tratta di Da noi a ruota libera. Dalla collaborazione tra Endemol Shine Italy e la Direzione Intrattenimento Day Time è nato un formato molto apprezzato dal pubblico che, ovviamente, non potrebbe fare a meno della genuinità della padrona di casa. L’idea è quella di mettere gli ospiti a proprio agio, come se fossero in un salotto a casa di amici, così da parlare di storie di vita, felici o difficoltose.

Dove vedere Da noi a ruota libera

Domenica 22 settembre va in onda la seconda puntata di Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini. L’amata conduttrice si farà largo nelle case degli italiani alla solita ora. Salutata zia Mara Venier, con il suo Domenica In anche rivisto e ammodernato, ecco arrivare lei dalle ore 17.20 su Rai 1. Il suo programma è visibile in diretta, attraverso vie canoniche e in streaming, sfruttando la piattaforma e l’app RaiPlay. Quest’ultima, però, consente anche di gustare il tutto on demand, quando si ha tempo e voglia. L’archivio Rai resta a disposizione di tutti.

Gli ospiti di domenica 22 settembre

La semplicità e bravura di Francesca Fialdini sono di certo elementi importanti ma l’anima di Da noi a ruota libera è rappresentata ovviamente dagli ospiti. Sono loro a rendere particolari le varie puntate. Chi ci sarà in studio, dunque, domenica 22 settembre?

Il format non prevede soltanto persone famose ma anche comuni. Ciò che contano, infatti, son ole storie raccontate. Tra i protagonisti di quest’oggi troviamo una coppia particolare, nata sul palco. Due artisti amatissimi, che hanno trovato la giusta quadra per regalare emozioni attraverso la combinazione dei loro lavori passati e presenti. Si tratta di Nek e Francesco Renga. Due cantautori al prezzo di uno, reduci da numerosi concerti e ovviamente dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Pazzo di te. Sono grandi amici e già pronti per una nuova serie di concerti, che li porteranno nei teatri italiani.

Dalla musica alla recitazione, si resta in tema di palchi calcati con Stefano Fresi. L’apprezzatissimo attore è il protagonista della nuova serie di Rai 1, Kostas. Una produzione basata sui romanzi dello scrittore greco Petros Markaris. Totalmente ambientata ad Atene, vede nel cast anche Marco Palvetti, Francesca Inaudi e Blu Yoshimi.

Un salto poi nel mondo dell’informazione con Emma D’Aquino, ben nota giornalista del Tg1. Per lei un nuovo programma che ha avuto inizio lo scorso 14 settembre. Uno spazio di approfondimento, in onda ogni sabato pomeriggio su Rai 1, dal titolo Sabato in diretta.

A completare il quadro ci pensa poi Michele Argentieri. Un nome che potrebbe non dire molto al pubblico, se non a chi lo conosce personalmente. Si tratta infatti di un giovane volontario della provincia di Brindisi, che ha deciso di dar vita a un’associazione per la cura dei gatti randagi e disabili. Spazio alla sua missione e anche alle ricette virali di nonna Silvi, altra attesa ospite del pomeriggio con Francesca Fialdini.