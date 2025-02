Chi veste Rose Villain a Sanremo 2025

"Fuorilegge" è il suo brano in gara: in quali look Rose Villain ce lo presenterà? Tutto quello che sappiamo sulle sue imminenti apparizioni a Sanremo 2025, grazie alla sua stylist

Dopo aver stupito e fatto ballare il pubblico in platea e a casa sulle note di Click Boom, brano che aveva costituito il suo esordio sul palco dell’Ariston, Rose Villain è pronta a rivivere quell’emozione per la seconda volta. Se la canzone con la quale lo farà – Fuorilegge – è oramai cosa nota la vera sorpresa resta con quali scenografici look approderà a Sanremo 2025. Un assaggio di questi ci era stato dato un anno fa, attraverso silhouette riconoscibili a coniugare eleganza e spirito d’avanguardia in un accattivante ibrido e la cosa ha inevitabilmente alzato le aspettative ad orbitare sul suo conto: i brand di riferimento, in quel caso, erano stati GCDS, Balenciaga e Marni ma sappiamo già che quest’anno qualcosa sta per cambiare.

Le anticipazioni dei look di Rose Villain a Sanremo 2025: parola alla sua stylist

A soddisfare la nostra insaziabile sete di curiosità è stata nientemeno che Celia Arias in persona, l’abile stylist che si occupa di lei, la quale si dà il caso abbia fornito ghiotte anticipazioni in merito a cosa dovremmo aspettarci rispetto ai look dell’immediato futuro.

”Faremo un viaggio attraverso ogni lato di Rose Villain durante le cinque serate di Sanremo, con ogni abito che si dispiega come una fioritura celeste, petalo dopo petalo, rivelando silhouette in continua evoluzione, eleganza raffinata e il suo innegabile fascino. Vedremo una trasformazione cosmica dove mistero e bellezza orbitano attorno a lei, ogni look sarà una nuova stella nella sua costellazione. Con ogni esibizione passerà dalla forza alla grazia, fino al gran finale in cui sarà una supernova di brillantezza, dove brillerà come una stella accecante, lasciando un segno indimenticabile sul palco di Sanremo”, ha svelato.

Di comune accordo Rose Villain e la sua fidata costumista hanno scelto stavolta di collaborare con un unico brand. La cantante di Fuorilegge vestirà infatti Fendi per tutte e cinque le serate del Festival.

In merito a che sapore avranno le lussuose mise in oggetto possiamo soltanto fare delle ipotesi, partendo proprio dalle parole della stilista: stando a quanto sappiamo, Rosa Luini – questo il nome all’anagrafe dell’artista – durante la serata dedicata alle cover porterà sul palco di Sanremo 2025 un omaggio a Lucio Battisti intonando con Chiello Fiori rosa, fiori di pesco. Che sia proprio a tale testo che gli abiti saranno ispirati, misti a delle simboliche vibrazioni anni Settanta?

Il primo look di Rose Villain a Sanremo

Ed ecco, mentre noi ci arrovelliamo a proposito di come Rose Villain calcherà il palco dell’Ariston in preda alla totale impazienza, un prezioso suggerimento provenire proprio dalla diretta interessata. La cantante sarebbe già arrivata nella cittadina ligure, fornendo quella che sembra una grossa anticipazione dei look che sfodererà sul palco. Una cosa è certa, però: in lei risiede l’animo di una vera fashionista, e particolarmente attenta alle tendenze moda previste in tempi non sospetti per il 2025.

L’artista non ha mai nascosto al pubblico la sua smisurata passione per la cultura giapponese, specie per tutto l’universo manga e le figure emblematiche del genere, e la mise scelta in occasione della prima serata in riviera ne è stata una chiara conferma: l’ensemble firmato Tommy Hilfiger in questione mostrava in maniera lampante i caratteri principali dello stile navy, attualmente richiestissimo, ad evocare alla mente i signature look delle protagoniste di Sailor Moon.

Una scelta astuta, quella di Rose Villain, che conferma il suo spiccato senso della moda. Secondo i pronostici fatti a tempo debito da Pinterest Predicts il look alla marinara occuperà la vetta delle tendenze quest’anno, e lei pare essersi voluta occupare in prima persona di dare una provvidenziale spinta al trend: la vediamo nello scatto indossare un crop top bianco dalle classiche estremità a righe e dotato di tipico colletto, abbinato a hot pants e stivali cuissardes in velluto dorato. Che dire, per ora Rose è promossa a pieni voti. Non resta che pazientare ancora qualche ora per scoprire se saprà mantenerli.