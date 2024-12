Fonte: IPA Richard Gere

Domenica 22 dicembre, dalle ore 19,30, preparatevi a un’ultima serata indimenticabile con Che Tempo Che Fa prima della pausa natalizia. Il programma di Fabio Fazio andrà in onda sul NOVE e in streaming su Discovery+, pronto a regalarci momenti di intrattenimento, risate e riflessione. La puntata sarà arricchita dalla consueta ironia di Luciana Littizzetto, il rigore Filippa Lagerbäck, e il talento comico di personaggi come Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura che ci aspettano al Tavolo, come da tradizione.

Anticipazioni Che tempo che fa del 22 dicembre, arriva Richard Gere

A rendere magica la serata, due ospiti di levatura internazionale. Il primo è il leggendario Richard Gere, attore e attivista per i diritti umani, che concederà un’intervista esclusiva per parlare del suo nuovo film, Oh, Canada – I tradimenti, diretto da Paul Schrader e tratto dall’omonimo romanzo di Russell Banks. La collaborazione tra Gere e Schrader arriva a 44 anni dal loro iconico American Gigolò e promette di incantare il pubblico. Gere celebra anche i 50 anni di una carriera straordinaria, costellata di premi prestigiosi, dal David di Donatello al Golden Globe. U

Il secondo ospite internazionale è il re dello swing e delle canzoni di Natale, Michael Bublé. Con una carriera trentennale e successi mondiali come il celebre album natalizio Christmas, Bublé porterà un tocco di magia delle feste. L’artista ha appena pubblicato un nuovo brano, Maybe This Christmas, in collaborazione con Carly Pearce. Un momento imperdibile per gli amanti della musica e del Natale!

Gli altri ospiti

Tra gli ospiti della serata ci saranno anche Ficarra e Picone, pronti a presentare il loro nuovo film L’abbaglio, diretto da Roberto Andò. Dopo il successo di La stranezza, il duo comico torna a collaborare con Toni Servillo per una pellicola fatta di riflessioni e divertimento, per un assaggio del meglio del cinema italiano.

E ancora Alessia Marcuzzi, che racconterà il dietro le quinte del suo nuovo game-show Red Carpet – Vip al tappeto, in partenza il 9 gennaio. La conduttrice è stata alla presentazione del nuovo programma sul red carpet insieme al figlio Tommaso Inzaghi, che debuttato al suo fianco.

Come da tradizione, Che Tempo Che Fa affronterà anche temi di grande attualità. Tra gli ospiti troviamo il climatologo Luca Mercalli, il cappellano Don Mattia Ferrari con il suo libro Salvato dai migranti, e l’oncologo Camillo Porta, che offrirà spunti importanti sulla salute. A questi si aggiungeranno interventi di esperti come Roberto Burioni, Tito Boeri, Aldo Cazzullo, Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini per una panoramica completa su scienza, economia e società.

La serata si concluderà con il tradizionale appuntamento con Il Tavolo, dove non mancheranno risate e sorprese grazie alla comicità di Nino Frassica, Diego Abatantuono, e il resto della compagnia. Tra gli ospiti, i Ricchi e Poveri, che si esibiranno con il loro nuovo singolo Il Natale degli Angeli, e l’attore Giovanni Esposito, parte del cast del film Io e te dobbiamo parlare. E per chiudere in bellezza, ci sarà il carismatico Giucas Casella con uno dei suoi numeri da illusionista. Che tempo che fa si ferma per le feste natalizie e torna il 19 gennaio 2025.