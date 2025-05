Carlo Conti parla del flop di Ne vedremo delle belle: “Non ero convinto”

Ospite a "Domenica In" da Mara Venier, Carlo Conti ha parlato dell'ultimo programma che non è andato come avrebbe sperato

Fonte: IPA Carlo Conti

Non accade spesso che una figura del calibro di Carlo Conti parli sui propri insuccessi. Eppure, con la schiettezza che lo contraddistingue, il celebre conduttore toscano ha deciso di raccontare dell’ultimo progetto non andato in porto, con una riflessione tutta sua che parla di una carriera costellata di successi ma non priva di inciampi. Il contesto è stato quello giusto: un dialogo tra amici con Mara Venier a Domenica In durante il quale ha lasciato emergere le problematiche legate alla chiusura di Ne vedremo delle belle.

Le parole di Carlo Conti a Domenica In

Ospite della penultima puntata del contenitore domenicale condotto da Mara Venier, Carlo Conti ha ammesso: “Nella mia carriera tanti flop. Ma nella vita bisogna sperimentare, chi non fa, non sbaglia. Troppo comodo, e invece bisogna provarci”, ha spiegato, riferendosi proprio alla chiusura dell’ultimo programma di prima serata di Rai1 che ha permesso ad Amici di Maria De Filippi di andare in onda praticamente senza contro programmazione.

Ne vedremo delle belle prometteva bene, di certo nel titolo ma molto meno nel format. Invece, non ha saputo conquistare il pubblico, naufragando nel mare agitato della prima serata televisiva. Carlo Conti non si nasconde dietro la difesa d’ufficio: “Non è andata come ci aspettavamo, ma va bene. Anche io non ero molto convinto di quello che stavo facendo”.

Non un semplice “abbiamo sbagliato”, ma un’ammissione in piena regola: quella di non aver creduto fino in fondo in un’idea che, forse, aveva più forma che sostanza. E quando un conduttore come lui, abituato a guidare grandi macchine televisive come Tale e Quale Show o L’Eredità, dichiara di aver avuto dubbi sin dall’inizio, la lezione diventa per tutti: anche i numeri uno possono sbagliare.

Il legame con Mara Venier

Nel dialogo con Mara Venier, che ha fatto da contrappunto con il suo inconfondibile tono da padrona di casa, è emersa anche una dinamica interessante legata ai contenuti del programma. “Sei stata fondamentale Mara”, ha sottolineato Conti, facendo riferimento alle difficoltà nel gestire alcuni battibecchi tra le protagoniste dello show e che si sarebbero protratti anche dietro le quinte. La risposta della conduttrice non si è fatta attendere: “Bisogna ammettere che io sono un po’ più birichina di te”.

Il legame tra loro è molto di più di un cordiale rapporto tra colleghi. Sono amici di vecchia data e si supportano, tanto quanto nelle grandi occasioni quanto nelle più banali sfumature della vita quotidiana. È così che Carlo Conti ha sempre interpretato il suo lavoro: basandolo sui rapporti umani e su quello che va oltre lo schermo. Basti pensare all’amicizia profonda con Fabrizio Frizzi e con Antonella Clerici, oppure a quella con Gerry Scotti che ha voluto per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo. E non dimentichiamoci dei “fratelli” Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, da sempre al suo fianco.

Ne vedremo delle belle è stata una scommessa persa. Ma forse, proprio per questo, ci racconta più di tante vittorie. Perché anche quando non tutto funziona, Carlo Conti continua a fare ciò che sa fare meglio: mettersi in gioco, con grande sincerità. E questo, in TV – e non solo – è davvero un bel vedere.