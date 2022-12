Capodanno 2023 in TV con polemica: l’ospite di Federica Panicucci fa discutere

Fonte: IPA Capodanno 2023 su Canale 5, polemica per Riccardo Fogli

È tutto pronto per il Capodanno in Musica di Canale 5, il grande show di fine anno condotto come di consueto da Federica Panicucci e giunto ormai alla sesta edizione. Tantissimi gli ospiti sul palco allestito in piazza De Ferrari a Genova da Anna Tatangelo a Ivana Spagna, da Patty Pravo a Fausto Leali. Ma ce n’è uno che ha attirato sin da subito non poche polemiche: si tratta di Riccardo Fogli, reduce da una turbolenta squalifica-lampo al GF Vip 7.

Riccardo Fogli al Capodanno 2023 di Canale 5 scatena la polemica

Se c’è un evento che resterà per sempre impresso di questo 2022 televisivo, senza dubbio è la squalifica di Riccardo Fogli dal GF Vip 7. Per il cantautore ed ex membro dei Pooh la settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini avrebbe dovuto essere una nuova avventura, ad anni di distanza dall’Isola dei Famosi che lo aveva visto protagonista in Honduras. Eppure qualcosa è andato storto, al punto da costringere la produzione a buttarlo fuori dalla Casa più spiata d’Italia in meno di 24 ore.

Un record (in negativo), che eguaglia quello di Silvano Michetti all‘Isola 2022: neanche il tempo di poggiare l’alluce sulla sabbia e lo storico fondatore dei Cugini di Campagna – che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo, tra l’altro – si è fatto cacciare per un’espressione vietata dal regolamento. Cambiano protagonisti e location ma non la sostanza, insomma.

Alla luce di tutto ciò era inevitabile che si sollevasse un polverone attorno alla decisione degli autori del Capodanno in Musica di Canale 5 di accogliere sul palco proprio Riccardo Fogli. Alcuni utenti social hanno espresso la loro perplessità sul cantautore, almeno fino alla conferenza stampa tenutasi venerdì 30 dicembre, durante la quale è stata confermata la sua presenza sul palco genovese.

Verrebbe da pensare “Due pesi, due misure”. Per un Riccardo Fogli squalificato da un reality per una bestemmia e subito riammesso in prima serata, c’è un Memo Remigi cacciato in via definitiva dal piccolo schermo.

“Capodanno in musica 2023”, tutti gli ospiti di Federica Panicucci

Al netto delle polemiche (che non mancano mai), Federica Panicucci si riconferma regina assoluta del Capodanno in musica di Canale 5 con una ricchissima scaletta e tantissimi ospiti, selezionati tra i più amati artisti italiani di ieri ma anche di oggi.

Presenti sul palco del gran concerto in piazza a Genova le iconiche Patty Pravo e Ivana Spagna, Fausto Leali con la sua voce graffiante, Roby Facchinetti dei Pooh (che di Fogli aveva subito preso le difese dopo la squalifica). E ancora Anna Tatangelo, Annalisa, Baby K, Fabio Rovazzi, The Kolors, Rocco Hunt, i Gemelli Diversi e le “nuove leve” Mamacita, Gionny Scandal, Big Boy, Follya, Blind, Riki, Erwin. Presenti sul palco anche la ballerina Rita e i cantanti Angelina e Cricca, che ad Amici di Maria De Filippi si sono guadagnati una performance sul palco del Capodanno di Canale 5.

Ma c’è di più perché, come ogni anno, non mancano i collegamenti con le altre piazze del Capodanno, precisamente a Bari e Matera dove si esibiscono Gigi D’Alessio, i Boomdabash, Rkomi (grande rivelazione dell’ultima edizione di X Factor) e La Rappresentante di Lista.

Il Capodanno in musica 2023 prende il via alle 20.50 su Canale 5 e prosegue fino alle 2 circa. È possibile seguire la diretta anche in streaming su Mediaset Infinity oppure alla radio su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radionorba, Radio Bruno e Radio Piterpan.