Fervono i preparativi per il Capodanno 2024 in tv: se la Rai ha già da tempo ufficializzato la presenza di Amadeus al timone della serata L’anno che verrà in onda sulla rete ammiraglia, per Mediaset è ancora mistero sul conduttore per l’ultimo appuntamento dell’anno. A sbilanciarsi è stato il portale Dagospia, che ha anticipato che a Canale 5 potrebbe esserci ancora lei, Federica Panicucci a sfidare Amadeus.

Capodanno 2024, è sfida tra Amadeus e Federica Panicucci

Si sta già muovendo la macchina organizzativa per il Capodanno 2024 del piccolo schermo: una sfida che ogni anno si ripete a colpi di musica e spettacolo per tenere compagnia al pubblico durante l’ultima serata del 2023 e accogliere al meglio il nuovo anno.

Alla guida della serata L’anno che verrà in onda su Rai 1 ci sarà come da qualche anno Amadeus: la notizia era stata diffusa già lo scorso ottobre, confermando che sarà la Calabria a ospitare l’evento. La serata, in diretta il 31 dicembre in prime time su Rai 1, sarà trasmessa dalla centralissima piazza Pitagora, uno dei luoghi simbolo della città di Crotone.

Anche Canale 5 ha previsto di accompagnare gli spettatori verso la mezzanotte e il nuovo anno con una serata ricca di musica e divertimento. Ma se la Rai hai già un programma ben definito, Mediaset non ha ancora diramato comunicati ufficiali.

La serata di Canale 5 dovrebbe essere affidata ancora una volta a Federica Panicucci, stando alle indiscrezioni riportate dal portale Dagospia. Una bella conferma per la conduttrice di Mattino Cinque, che dimostra di essere uno dei volti di punta della rete e uno dei personaggi più amati dal pubblico. “Il Capodanno Mediaset sarà ancora una volta nelle mani di Federica Panicucci – si legge sul sito di Roberto D’Agostino – Salvo colpi di scena sarà lei la padrona di casa dell’evento“.

Cambio di location invece per l’ultima serata dell’anno: tra le città papabili potrebbe esserci Bari, già in trattativa con Mediaset. “Sul palco – annuncia l’assessora alle culture del Comune, Ines Pierucci – avremo cantanti per tutti, spazio alla musica per i giovani”. Più probabile, secondo il Corriere, che invece sia riproposto lo schema del Capodanno 2023, quando il Biscione ha costruito un format che rimbalzava tra città differenti.

Amadeus pronto per Sanremo 2024: le prime certezze e le indiscrezioni

Se il programma del Capodanno è già stato definito – anche se non è ancora stata diffusa la scaletta degli artisti della serata – Amadeus è già pronto per affrontare la sfida più importante, quella del Festival di Sanremo.

Il direttore artistico della celebre kermesse musicale è stato ospite dell’amico Fiorello a Viva Rai2! per annunciare il nome del primo co-conduttore della 74esima edizione. Si tratta Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione con il brano Due Vite, in una sorta di passaggio di testimone durante la prima serata del Festival.

Nell’attesa di conoscere il resto dei co-conduttori della manifestazione, ovviamente circolano già da settimane diverse indiscrezioni. Pare che Amadeus voglia al suo fianco Alessia Marcuzzi, in virtù della loro amicizia, risalente ai tempi del Festivalbar.

Ma il direttore artistico avrebbe in serbo un altro asso nella manica: per il suo quinto Sanremo potrebbe avere sul palco dell’Ariston Barbara D’Urso. Sarebbe un vero e proprio colpo da maestro per Amadeus, che offrirebbe alla conduttrice l’occasione per “vendicarsi” di Pier Silvio Berlusconi e che regalerebbe ascolti da record all’edizione.