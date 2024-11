Fonte: IPA Furkan Palali e Erica Martinelli a Ballando con le Stelle

Dopo Bianca Guaccero e Giovanni Pernice è nata una nuova coppia a Ballando con le Stelle 2024. Perché non c’è edizione del dancing show di Milly Carlucci senza amore e passione. A cedere all’eros, tra una salsa e un valzer, sono stati questa volta l’attore turco Furkan Palali e la ballerina Erica Martinelli, da quest’anno new entry nel cast dei professionisti. Complice un impegno quotidiano in sala prove e la distanza da casa – lui si è trasferito in Italia per prendere parte al programma di Rai1 – i due si sono trovati molto vicini e il rapporto lavorativo è andato ben oltre.

Ballando con le Stelle, Furkan Palali e Erica Martinelli stanno insieme?

Da giorni si parla di un flirt tra Furkan Palali e Erica Martinelli a Ballando con le Stelle. Indubbiamente una delle coppie più affiatate di questa edizione. Un’intesa che è cresciuta a poco a poco ed è diventata sempre più forte ed evidente. La prima ad accorgersi di un feeling speciale è stata la giurata Selvaggia Lucarelli. E i diretti interessati non hanno fatto nulla per smentire le voci, anzi. Ospiti a La volta buona si sono mostrati più che mai intimi, senza mai negare chiaramente la loro vicinanza.

L’attore di Terra Amara e la sua insegnante di danza sono entrati nel salotto di Caterina Balivo mano nella mano. Lui con t-shirt bianca, lei fasciata in un sensuale mini dress rosso con spacco laterale che ben metteva in mostra il suo fisico tonico. Belli, complici e sorridenti. Seduti sul divano, poi, si sono tenuti tutto il tempo la mano. E quando la padrona di casa ha fatto riferimento alle tenerezze viste a Ballando con le Stelle e alla nascita di un presunto amore Furkan ed Erica hanno preferito non rispondere, lasciando così cadere nel vuoto quelle sottolineature.

“Si vogliono bene”, ha osservato Guillermo Mariotto, anche lui presente a La volta buona. “Si, ci vogliamo tanto bene”, ha replicato Erica Martinelli sfoggiando un grosso sorriso. Furkan Palali ha aggiunto: “Lei mi ha insegnato tutto in questo mesi”. Caterina Balivo ha inoltre ricordato che a Ballando con le Stelle l’attore è oggetto del desiderio di Selvaggia Lucarelli e Rossella Erra ma è sicura che “l’unica che andrà a Istanbul è Erica”. Una riflessione che ha suscitato le risate di tutti, Furkan e Martinelli compresi.

Anche Rossella Erra ha confermato in precedenza l’alchimia tra Furkan Palali e Erica Martinelli: “C’è molto feeling tra di loro”, ha spiegato a Domenica In di Mara Venier. Insomma, se son rose fioriranno…

Le coppie nate a Ballando con le Stelle

Da sempre a Ballando con le Stelle sboccia l’amore. In questa edizione, oltre al feeling speciale che c’è tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, è di scena il legame tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia (che nel 2022, sempre nello show di Milly Carlucci, si era innamorato della concorrente Ema Stokholma). Tra gli amori nati nel passato resiste al tempo quello sbocciato nel 2006 tra Natalia Titova e Massimiliano Rosolino: hanno messo su famiglia con due figlie. Resiste anche, dallo scorso anno, quello tra Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi.

Tante le coppie nate a Ballando con le Stelle che invece si sono lasciate. I già citati Madonia e Stokholma ma anche Cristina Chiabotto e Fabio Fulco, che sono stati fidanzati dal 2005 al 2017. Hanno rotto pure Arisa e Vito Coppola, Samanta Togni e Stefano Bettarini, Sara Di Vaira e Marco Delvecchio.