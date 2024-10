Fonte: IPA Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Cosa c’è tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice? È nata una nuova coppia? Molti sono convinti di sì, anche perché la chimica tra i due è evidente. Dopo quel bacio passionale in diretta a Ballando con le Stelle e la dichiarazione della Guaccero – che, sì, merita la felicità – pare che abbiano trascorso una notte insieme in hotel. Ecco tutto quello che sappiamo.

“Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno trascorso la notte insieme”

“Guaccero: notte di passione in hotel con il suo ballerino. Bianca e Giovanni Pernice si amano”, così ha scritto il settimanale Diva e Donna. Galeotto è stato Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci. La conduttrice e il ballerino hanno mostrato sin da subito un feeling evidente. Sebbene non abbiano parlato di amore né abbiano ufficializzato un rapporto romantico, è impossibile resistere alla passione, soprattutto quando è così forte.

Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle di sabato 26 ottobre, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sono lasciati andare a un lungo bacio appassionato, preludio di quanto sta accadendo nella loro vita in questo momento davvero felice per entrambi. Il nome di Pernice, importantissimo nel mondo della danza, è stato riabilitato dopo quanto accaduto con Amanda Abbington. “Abbiamo trovato un’incredibile affinità”, ha detto la Guaccero. “In modo del tutto naturale, un’alchimia di quelle che non si possono costruire. Vedremo…”, e in quei puntini di sospensione si leggono tante parole.

Il viaggio a Londra e il bacio a Ballando con le Stelle

D’altro canto, Giovanni Pernice ha invece portato la Guaccero a Londra, in un viaggio “professionale”, a suo dire, che, però, li ha uniti ancor di più. “Siamo tornati da Londra e vi posso giurare che non abbiamo fatto altro che allenarci per darvi il meglio. È stato bello perché ho portato Bianca nel mio mondo. Io vivo a Londra da dieci anni. Per la prima volta Bianca è venuta a vedere come vivo io. Ci siamo uniti un po’ di più, essendo lontani dalla realtà di Ballando… È stato qualcosa di profondo”, oltre a questo, è stata un’occasione per conoscersi meglio.

La coppia composta da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice a Ballando con le Stelle non è solo una delle più promettenti. Di fatto, l’iconico duo è piaciuto sin da subito: la chimica, il talento indiscusso, il desiderio di offrire esibizioni di altissimo livello. Tanto che il feeling per il bacio (che non è avvenuto per un’esigenza di scena) è stato riconosciuto in diretta anche a Ballando da Rossella Erra: “Il viaggio a Londra vi ha fatto molto bene. Giovanni, oltre a insegnare a Bianca a ballare, le ha insegnato la fiducia in se stessa e in lui. Bianca resta tra le braccia di Giovanni, è il posto migliore in cui puoi stare”. Si parla da settimane, del resto, del dietro le quinte di Ballando e della passione che unisce Pernice e la Guaccero. “Credo che tutti meritiamo la felicità”, ha detto Bianca, ed è proprio così: se son rose, fioriranno, e quella felicità tanto agognata arriverà.